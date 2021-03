Anche i dati del report odierno della task force relativo ai tamponi processati nella giornata di ieri 3 marzo 2021, fotografano una situazione non tranquillizzante con un rapporto positivi/tamponi che sale al 10,93% e con nuovi 119 nuovi positivi.

Infatti su 1.134 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 124 positivi (di cui 119 residenti) pari ad un incidenza -per l’appunto- del 10,93% (ieri è stato del 9,63%), sempre superiore al dato medio della settimana scorsa che è stato dell’8,76, nonchè del dato nazionale che è del 5,82%.

I nuovi positivi di oggi vendono ancora Matera con 34 casi, Potenza con 21, Montescaglioso con 12, Senise con 8 e Ferrandina con 5 come Lauria e Viggianello, poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi, purtroppo, c’è un decesso e mentre i ricoveri totali calano un poco (da 110 a 107), quelli in terapia intensiva rimangono a quota 10 (3 Pz, 7 Mt).

Infine, i guariti sono ben 181 i guariti della giornata (180 i residenti), grazie ai quali il totale dei positivi in Basilicata ridiscende sotto la soglia dei 4.000 e si fermano a 3.968.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 04 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 03 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 245.100

Tamponi totali negativi n. 226.635

Persone testate n. 149.988

Tamponi molecolari di giornata n. 1.134

Test antigenici totali 11.225

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 124

Tamponi negativi n. 1.010

RICOVERATI N. 107

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 23

Medicina d’Urgenza n. 06

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 27

Pneumologia n. 11

Terapia Intensiva n. 07

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 181

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Miglionico

POSITIVI TOTALI N. 124

Residenti: n. 119

N. Comune

1 Atella

2 Bella

5 Ferrandina (n. 1 domiciliato a Montescaglioso)

1 Filiano

3 Francavilla in Sinni

2 Grottole

1 Lagonegro

1 Latronico

5 Lauria

34 Matera

3 Melfi

12 Montescaglioso

4 Palazzo San Gervasio

1 Pignola

1 Pisticci

2 Policoro

21 Potenza

2 Rivello

3 Rotondella (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Sant’Arcangelo

8 Senise

1 Tito

5 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Matera)

1 Piemonte (domiciliato a Montescaglioso)

1 Romania (domiciliato a Scanzano Jonico)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 02

N. Regione/ Stato estero

2 Campania

GUARITI TOTALI N. 181

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 180

N. Comune

3 Accettura

2 Acerenza

1 Anzi

1 Avigliano

2 Bernalda (n. 1 domiciliato a Matera)

4 Corleto Perticara (n. 3 domiciliati a Guardia Perticara)

1 Episcopia (domiciliato a Sant’Arcangelo)

4 Ferrandina (n. 3 domiciliati a Matera)

8 Gorgoglione

1 Grassano

2 Guardia Perticara

2 Maratea

83 Matera

5 Melfi (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Montescaglioso

3 Nova Siri

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

2 Pignola

1 Pisticci

4 Policoro

15 Potenza

2 Rionero in Vulture

6 Rotondella

1 Ruoti (domiciliato a Potenza)

1 San Martino d’Agri

1 San Mauro Forte

8 Sant’Arcangelo

4 Sarconi

1 Spinoso

7 Stigliano

2 Tolve

1 Tursi (domiciliato a Sant’Arcangelo)

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 01

N. Regione/Stato estero

1 Abruzzo (domiciliato a Sant’Arcangelo)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.968

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.861

DECEDUTI RESIDENTI N. 364

GUARITI RESIDENTI N. 11.336