Complimenti al maestro restaurato di strumenti musicali Rino Malcangi, che ha compiuto un secondo miracolo di Lazzaro,su un vecchio pianoforte Kyrov devastato da atti vandalici, al maestro e mecenate Saverio Vizziello che ha messo mano alla coscienza e al portafogli per restaurare quel piano dono di musicisti per l’anno di Matera capitale europea della cultura, agli allievi del Conservatorio musicale ” Egidio Romualdo Duni” che sabato scorso e per due ore hanno salutato con un vasto repertorio il ritorno alla vita dell’ opera restaurata. E una menzione, doverosa, al Comune di Matera che ha dotato quel piccolo auditorium all’aperto, che è il Belvedere Guerricchio di piazza Vittorio Veneto, di un impianto di videosorveglianza.



Il cartello parla chiaro e vandali, ubriachi e maleducati sono diffidati dal recare danni al pianoforte. Ma un occhio in più è bene che lo diano anche cittadini e turisti. Chi sa suonare è bene che regoli lo sgabello e suoni qualcosa (Beethoven, Mozart per la classica, ma anche il vasto repertorio di swing, rag e via ricordando) per sè, per gli altri, facendosi ispirare dai rioni Sassi.



Naturalmente qualcuno dovrà preoccuparsi di spolverare da polvere e tufo quel ”mobile” che contiene un meccanismo che è non è solo tastiera, pedali e martelletti. E’ interesse di tutti perchè il vecchio Kyrov, ne abbiamo parlato in numerosi servizi, duri a lungo. L’estate puo’ andare ma l’autunno si avvicina e occorrerà suonare le ”Quattro Stagioni vivaldiane”.



” Una soluzione c’è – dice il maestro Saverio Vizziello, che ha finanziato il restauro- e da metà ottobre lo alloggeremo nel teatro comunale. E in primavera tornerà al Belvedere Guerricchio. Sta alla città, agli appassionati perchè la musica, anche con questo piccolo gesto, a cui a contribuito un materano attacco alla città come Rino Malcangi, e con quanto hanno fatto gli allievi del Conservatorio ‘E.R Duni’ diffondere la cultura musicale. Una città risonante è viva, armoniosa, guarda con fiducia al proprio futuro che è fatto di tante idee e della presenza di tanti giovani, che non devono emigrare.Anzi dobbiamo attrarne degli altri, anche dall’estero. Fare cultura musicale è anche questo”



Saverio Vizziello, ambasciatore della cultura musicale all’estero, meriterebbe una delega ad hoc per quanto ha saputo fare sul campo negli anni in piazza del Sedile, dove sono le sedi del Conservatorio, e negli auditor ium di mezzo mondo con allievi che hanno fatto strada. E altrettanta ne auguriamo a mest Rino Malcangi, con l’auspicio che giovani raccolgano la sua eredità. Una scommessa, che affidiamo ai buoni uffici di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti. Del resto riportare a nuova vita un vecchio pianoforte, che ha consentito a tanti giovani di imparare a suonare, sa tanto di paziente impresa.



Rino Malcangi ne parla con l’umiltà che lo contraddistingue. Se prende un impegno lo mantiene e lo porta a termine. Ringrazia quanti hanno voluto e seguito le fasi del restauro, informandosi o parlandone sui media, o ne hanno apprezzato valentia per aver resuscitato il vecchio Kirov di fabbricazione russa, costruito prima della caduta del muro di Berlino. ” Questo -ha commentato Rimo- mi ripaga di una estate passata tra il laboratorio e il via via della famiglia senza mettere un piede nel mare di Metaponto”. Per il mare c’è settembre come hanno suonato al piano Nei Diamond ”September morn” o Peppino Gagliardi ” Settembre” o ”Melancolie in settembre” di Peppino di Capri o alle tastiere del rock progressive la Premiata forneria Marconi con ”Impressioni di Settembre”