Pittella sarebbe per annullare la norma sui vitalizi. Per il Comitato referendario: un risultato della partecipazione.

“Nella chat dei Consiglieri di maggioranza il Presidente del Consiglio regionale scrive: “Dobbiamo annullare la norma sul contributivo. Completamente” e “Dobbiamo trovare il modo di evitare la frattura sociale che si rischia di generare”. “Sulle politiche decisive facciamo sintesi con la minoranza”. Chiesta la convocazione della maggioranza come già discusso con il Presidente Bardi.” E’ da questo scoop di Angelomauro Calza che sale l’auspicio di un possibile (bisogna vedere cosa ne pensano gli altri azionisti del centro destra in Via Anzio) definitivo dietro front da parte della maggioranza di centro destra di fronte all’ondata di sdegno che non accenna ad arrestarsi (Bardi si era limitato solo a parziali modifiche). Infatti, a stretto giro, ecco un comunicato del Comitato promotore del referendum in cui si legge che “Se dovessero essere confermate, come ci auspichiamo, le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, sulla volontà di abrogare la norma regionale sui vitalizi da lui stesso proposta insieme alla maggioranza di centrodestra di cui fa parte, a seguito della nostra azione di promuovere il referendum, sarebbe il primo risultato importante della democrazia partecipata. Ciò significa che le azioni democratiche vere di partecipazione come il referendum producono risultati. Ci auguriamo che adesso tutti i consiglieri si adoperino affinché i regolamenti attuativi dello Statuto regionale vengano approvati per rendere sempre più esigibili i diritti dei cittadini a poter partecipare e decidere sulle scelte politiche. Nel caso in cui alle dichiarazioni non dovessero seguire atti amministrativi concreti, continueremo a portare avanti le azioni propedeutiche all’avvio della consultazione referendaria. Questo provvedimento non può e non deve passare sotto silenzio. La Basilicata è attraversata da difficoltà drammatiche e le cosiddette “indennità differite”, che altro non sono che mini vitalizi, sono un affronto a tutti i lucani e alle lucane che a stento arrivano a fine mese.” I Promotori : Michele Sannazzaro, Paolo Pesacane, Angelo Summa, Rosario Gigliotti, Ascanio Donadio, Eustachio Nicoletti, Giuseppe Ranoia, Giovanna Galeone, Gianni Rondinone, Nunzia Armento, Donato Lettieri.
Bardi: caro Pittella, qui comando io, e si fanno solo le modifiche parziali annunciate! Amen.
