Pittella: “Non mi ricandiderò”. Ripensarci? E’ la maggioranza che deve ricompattarsi. (Video intervista)

Come abbiamo riportato ieri, Gianni Pittella si è dimesso dalla carica di sindaco di Lauria, con una comunicazione ufficiale del 31 luglio, dopo una serie di episodi che hanno reso evidente una crisi profonda della sua maggioranza. Nella lettera inviata ai consiglieri comunali, al segretario generale e al prefetto di Potenza, infatti ha scritto: “Recentemente qualcosa si è rotto, si è creato un clima di litigiosità e di divisione che, ammetto, non sono riuscito a ricomporre. Tale scollamento permane e si aggrava e di ciò non posso che prendere atto”. Dalla presentazione delle dimissioni, decorrono 20 giorni di tempo per ripensarci. Nella intervista rilasciata ad Angelo Oliveto per l’edizione delle 14 di oggi della TGR ha dichiarato che non è lui che deve decidere, ma tocca alla maggioranza verificare se ci sono le condizioni per andare avanti e se è in grado di ritrovare una compattezza nella chiarezza, perchè a lui non interessa mantenere la poltrona fine a se stessa. E a fronte della nota del PD che chiede l’apertura di una nuova fase a Lauria, risponde che comunque vada, alle prossime amministrative : “Non mi ricandiderò, questa è stata l’ultima mia presenza nelle istituzioni”.

