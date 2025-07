Pittella ha ricevuto le campionesse di Karate lucane

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto nella sala Basento della Presidenza del Consiglio le atlete lucane Terryana e Orsola D’Onofrio, la prima atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, originarie di Sant’Arcangelo, reduci dai prestigiosi successi ottenuti ai Campionati Europei di Karate svoltisi a Yerevan, in Armenia.

Nel corso dell’incontro, il Presidente ha consegnato alle due giovani sportive una targa celebrativa quale segno di stima e gratitudine per il contributo che, attraverso i loro traguardi, stanno offrendo alla promozione dell’immagine della Basilicata nel mondo.

“Terryana e Orsola D’Onofrio – ha dichiarato Pittella – rappresentano l’esempio che la Basilicata è terra capace di generare modelli virtuosi di dedizione, passione e talento. Il raggiungimento di risultati di altissimo livello non è mai frutto del caso, ma di un impegno quotidiano fatto di lavoro, disciplina e allenamenti costanti. Siamo di fronte a una famiglia straordinaria, non solo per i risultati sportivi raggiunti, ma anche per i valori profondi che ha sempre saputo esprimere, a partire dal forte legame con il proprio paese d’origine. È una famiglia di atleti, certo, ma soprattutto di cittadini esemplari”.

Il Presidente ha poi rivolto un pensiero all’agente di Polizia Francesco D’Onofrio, fratello delle due campionesse e anch’egli atleta: Il gesto compiuto dall’agente D’Onofrio merita la più profonda gratitudine delle istituzioni e rappresenta un esempio da cui tutti dovremmo trarre ispirazione: “Spero di poterlo incontrare appena sarà possibile.”

Presenti in sala Basento, anche il Dirigente Generale del Consiglio, Nicola Coluzzi, e il sindaco di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta a testimonianza del forte legame tra la comunità e le due giovani atlete. Al primo cittadino è stata conferita, per l’occasione, la medaglia celebrativa del Consiglio regionale della Basilicata, quale riconoscimento per il sostegno istituzionale offerto alle eccellenze del territorio.

“Per me, che rappresento la loro comunità – ha affermato il sindaco La Grotta – è motivo di grande orgoglio essere qui oggi. Le loro storie dimostrano che anche da una piccola regione come la nostra, grazie al merito e a una società che valorizza l’impegno, si possono raggiungere traguardi straordinari. È un messaggio forte per tutti i giovani. Dobbiamo continuare a fare di più, potenziando le infrastrutture, offrendo opportunità e investendo sul territorio. Il nostro compito è creare le condizioni perché le comunità siano capaci di far emergere il talento”.

Terryana D’Onofrio ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine: “E’ sempre un grande orgoglio ricevere un riconoscimento così importante. Ringrazio il Presidente e tutto lo staff per l’invito. Tornare in Basilicata e sentirsi accolte con questo affetto è per noi motivo di profonda soddisfazione. Siamo grate a chi ha pensato a noi per questa cerimonia e ci impegniamo, ogni giorno, per portare in alto il nome della nostra terra. La competizione in Armenia è stata tra le più significative dell’anno, ho conquistato il titolo europeo individuale e, insieme a mia sorella Orsola, una medaglia di bronzo a squadre. Il nostro obiettivo è rappresentare al meglio l’Italia, e in particolare la Basilicata”.

Orsola D’Onofrio ha invece illustrato i progetti futuri: “Da settembre ripartiremo con una gara di Serie A in Austria, una tappa importante anche per la qualificazione nel ranking internazionale. Io continuerò a seguire le orme di mia sorella, che per me è un esempio e un punto di riferimento. Ricevere un premio come questo è un segnale davvero importante, sono ancora all’inizio del mio percorso e poter rappresentare la mia regione è per me motivo di grande orgoglio”.

Richiamando il valore formativo dello sport, il Presidente Pittella ha concluso esortando il Governo regionale a potenziare le politiche a favore dello sport. “La Regione – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella – deve rafforzare il proprio sostegno allo sport agonistico, poiché in ogni competizione si esprime e si rappresenta l’intera Basilicata. Nel corso della nostra esperienza di governo regionale avevamo pensato ad un piano di interventi per le infrastrutture sportive e un progetto di comunicazione per valorizzare lo sport. Perché dietro ogni successo c’è una storia che merita attenzione e deve essere raccontata nel modo migliore”.

