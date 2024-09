Pistole e pistoleri. Una storia di stalking ”chiusa” dalla Polizia di Matera

A seguire la cronaca nazionale, segnata purtroppo da una scia di sangue, quanto avviene a livello locale con il susseguirsi di episodi stalking deve far riflettere e non poco per la piega che potrebbero prendere, se non si intervenisse in tempo. E la Squadra Mobile di Matera lo ha fatto, dopo aver raccolto la denuncia di una donna in lacrime, a seguito di una violenta lite con il compagno ( armato di pistola calibro 9×21) che l’aveva minacciata di morte. E’ stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione illegale di arma e munizioni e lesioni aggravate . Un uomo incensurato, posto ai domiciliari,che intendeva punire il presunto nuovo compagno -a suo dire- della donna. E a quest’ultima è stata sequestrata , per motivi precauzionali, una pistola modello Glock e munizioni . Le armi questa volta non hanno sparato. Spazio al buon senso e alla riflessione. E’ meglio.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Matera, arrestato dalla Polizia di Stato per stalking, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi un 57enne dopo aver minacciato con una pistola la compagna

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 57enne materano, incensurato, per stalking, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi e munizioni.

Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti dopo che una donna si è recata in Questura, in lacrime e fortemente scossa, riferendo che, al culmine di un’accesa lite, era stata minacciata di morte dal suo compagno con una pistola.

L’uomo si era poi allontanato con il presunto intento di raggiungere un conoscente della donna, sospettato di essere il nuovo compagno della stessa, che, per tale ragione, doveva essere punito.

Gli operatori sono riusciti a intercettare prontamente il soggetto a bordo della sua autovettura e a sottoporlo a controllo, riscontrando effettivamente la presenza di una pistola 9×21, munita di caricatore con 14 colpi, che l’uomo portava alla cintura.

Dalle indagini svolte, è emerso che la vicenda è da inserirsi in un contesto di continue condotte maltrattanti e persecutorie, che hanno raggiunto l’apice nell’ultimo episodio della minaccia riferito dalla donna.

La pistola è stata sequestrata, insieme ad altre munizioni rinvenute presso l’abitazione dell’uomo, poiché lo stesso era titolare solo di un porto d’armi per uso sportivo, peraltro scaduto di validità.

Date le circostanze, alla donna è stata ritirata in via cautelare una pistola modello Glock e relativo munizionamento, di cui era detentrice.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. L’Autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto confermando i domiciliari.