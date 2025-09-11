giovedì, 11 Settembre , 2025
Pisticci: Terreni comunali a disposizione dell’Istituto Agrario “Cerabona”

Di Vito Bubbico

Dare ai giovani strumenti concreti per crescere significa dare futuro all’intera comunità.” E’ con questo spirito che -si spiega in una nota- “il Comune di Pisticci, l’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Cerabona” e la Provincia di Matera hanno raggiunto un’intesa che prevede la concessione in uso di terreni comunali per attività didattiche e sperimentali. L’accordo si inserisce in una strategia più ampia di rilancio dell’offerta formativa, che comprende anche la riqualificazione dell’azienda agricola già gestita dall’Istituto. L’obiettivo è dare agli studenti esperienze reali e collegamenti diretti con il mondo produttivo, rafforzando il legame con le imprese del settore agricolo, farmaceutico e agroalimentare. L’Amministrazione comunale ringrazia la dirigente Cristalla Mezzapesa e il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini per la collaborazione che ha reso possibile questo risultato.” “Non parliamo solo di terreni – sottolinea il Sindaco Domenico Albanoma di un laboratorio a cielo aperto dove i ragazzi potranno sperimentare, innovare e costruire nuove competenze. La scuola diventa così il punto di incontro tra formazione, imprese locali e vocazione agricola del nostro territorio». «Abbiamo scelto di consegnare questi terreni “chiavi in mano” – spiega l’Assessore al Patrimonio e all’Urbanistica Antonio De Sensiperché la scuola possa utilizzarli subito, senza attendere lungaggini burocratiche. È un modo per trasformare la collaborazione tra enti in opportunità immediata per i giovani e per l’intera comunità».

 

