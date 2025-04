Pisticci nel dolore. Morta anche la ragazza dell’incidente di Pasqua

Non ce l’ha fatta la ragazza di 18 anni coinvolta nell’incidente che nel pomeriggio di Pasqua si era verificato in via Magenta. Si è spenta oggi nell’Ospedale San Carlo di Potenza, dove era stata condotta in gravi condizioni a seguito dello scontro che la otoa sulla quale viaggiava , condotta dal 17enne Vito Casalaspro,aveva avuto contro un’auto. Per il giovane non ci fu nulla da fare. Ieri i funerali per il quale il sindaco Domenico Albano aveva proclamato il lutto cittadino https://giornalemio.it/cronaca/il-saluto-di-pisticci-al-giovane-vito/. Il primo cittadino si appresta a fare la stessa cosa per la giornata delle esequie. I carabinieri ,nell’ambito delle indagini, su disposizione dell’autorità giudiziaria avevano arrestato e posto ai domiciliari- perché trovato positivo all’uso di alcol e sostanze stupefacenti- un uomo di 32 anni che era alla guida dell’automobile che si era scontrata con la moto.