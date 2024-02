Pisticci: nasce lo sportello “Digitale Solidale”

Aprirà al pubblico mercoledì 21 febbraio lo Sportello “Digitale Solidale” voluto dall‘assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pisticci, in collaborazione con gli uffici dei Servizi sociali. Le sedi saranno due: il Museo civico presso Palazzo Giannantonio a Pisticci e la delegazione comunale a Marconia.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di rispondere alle difficoltà che molti cittadini incontrano nell’accesso ai servizi che richiedono competenze informatiche, ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali, Dolores Troiano: “Lo sportello risponde a un’esigenza che abbiamo riscontrato nella nostra comunità. Offrirà assistenza personalizzata per una serie di servizi cruciali, come l’accesso ai servizi pubblici on line, e si avvarrà della collaborazione dei volontari del Servizio civile. È un punto di incontro e di supporto, dove l’inclusione digitale diventa una realtà concreta e accessibile a tutti”.

Tra le attività previste, i cittadini potranno ricevere supporto per l’utilizzo dell’app dedicata alla prenotazione degli appuntamenti all’Ufficio Postale, consentendo loro di evitare lunghe attese in fila. Inoltre, sarà fornito aiuto nella prenotazione di visite mediche e specialistiche presso i CUP dedicati, semplificando così l’accesso alle cure sanitarie.

Lo Sportello “Digitale Solidale” sarà inaugurato mercoledì 21 febbraio. Giorni e orari di apertura:

A Pisticci, Museo civico a Palazzo Giannantonio, dal mercoledì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00.

A Marconia, in delegazione comunale (primo piano), dal mercoledì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00.