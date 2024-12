Pisticci: le fibrillazioni della maggioranza del Sindaco Albano

“Non si placano i mal di pancia all’interno della maggioranza guidata dal Sindaco Albano.

Solo qualche giorno fa abbiamo assistito ad una operazione di trasformismo politico che ha visto il passaggio nel gruppo del PD del Consigliere di opposizione Calandriello dettato da motivazioni, sicuramente legittime, più di carattere personali che di condivisione di progetti.” E’ quanto si legge in una nota diffusa da La Lista dei Cittadini che così prosegue “La scelta di allargamento operata dal Partito Democratico e le modalità con cui è avvenuta non è piaciuta agli amici di Civicamente Pisticci che a distanza di pochi giorni esprimono pubblicamente l’uscita dalla maggioranza del Presidente del Consiglio Pasquale Sodo e del Consigliere Antonio Zaffarese, aprendo di fatto una crisi politica.

Se pure è vero che il Sindaco può contare su una maggioranza numerica, è altrettanto vero che la coalizione politica che ha vinto le elezioni non esiste piu’.

È accaduto più volte in questi tre anni di amministrazione che pezzi di maggioranza abbiano dato segnali di sfiducia all’operato del Sindaco che ha sempre provato a ricucire i rapporti senza però affrontare con decisione i continui attacchi.

Riteniamo sia giunto il momento da parte di chi amministra di spiegare ai cittadini cosa stia accadendo e di verificare se ci sono ancora le condizioni politiche per continuare a governare una comunità che merita stabilità e responsabilità.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.