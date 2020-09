Un fatto del genere nel territorio di Pisticci non si era mai verificato e l’episodio di una violenza sessuale in danno di due minorenni straniere, durante una festa in villa a Marconia, ha lasciato sgomenta una intera comunità. Stato d’animo della quale si è fatta interprete la sindaca Viviana Verri con una nota diffusa sui social, che invita tutti a restare uniti evitando che la vicenda non trascenda in una caccia alle streghe e alla ricerca di particolari scabrosi. Polizia di Stato e Procura della Repubblica,intanto, stanno lavorando con il massimo riserbo per individuare gli autori del gesto e con i dovuti riscontri, per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda. Sono state le ragazze a denunciare il turpe episodio. Inevitabili gli interrogativi del perchè continuano a ripetersi, ignorando ogni appello al rispetto della dignità e della libertà altrui e delle donne in particolare, vittime di continui episodi di violenza

LA NOTA DELLA SINDACA

La Questura di Matera ha ufficializzato con una nota trasmessa questa mattina, che “Nella notte tra il 7 e l’8 settembre, in Marconia di Pisticci è stata consumata una violenza sessuale in danno di due minorenni straniere che partecipavano a una festa in una villa”.

Un fatto di simile gravità turba profondamente la serenità di un paese estraneo a queste forme di odiosa violenza, ancora più grave perché perpetrata ai danni di due minorenni.

Esprimo piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Procura della Repubblica e invito tutti alla massima collaborazione in queste ore, cruciali per poter assicurare alla giustizia i colpevoli di una tale atrocità.

Mi sento però, in dovere di lanciare un appello a tutta la comunità: restiamo uniti! Questa vicenda non deve trasformarsi in una caccia alle streghe né in una morbosa ricerca di dettagli personali e scabrosi, veicolati dal chiacchiericcio dei social.

Questo è il momento in cui deve emergere forte lo spirito della nostra comunità, una comunità sana che non può e non dovrà mai abituarsi a simili episodi e per questo non può permettersi di tacere chi è in grado di aiutare gli inquirenti a mettere fine a questa vicenda. Chi non sa invece non inventi, non indaghi, non intralci il lavoro delle istituzioni preposte a questo, ma osservi un rispettoso silenzio per il dolore delle vittime e dei loro familiari, a cui va tutta la solidarietà dell’Amministrazione e della città intera.

Come istituzione assicuriamo la massima collaborazione alle Forze dell’ordine, alle quali chiediamo di vigilare con ancora più attenzione sulla nostra città, affinché si scoraggino episodi di violenza di qualsiasi genere e questa rimanga una pagina triste ma isolata della storia pisticcese.

Il Sindaco