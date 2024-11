Pisticci: incontro tra Comune, ANAS e rappresentanti istituzionali su lavori SS 407 Basentana

“Lunedì scorso si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, l’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Negro, il deputato Aldo Mattia, membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, l’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe e l’ANAS con una nutrita rappresentanza di tecnici dell’ Area Gestione Rete Anas Basilicata. L’incontro ha avuto l’obiettivo di coordinare le azioni legate agli interventi di ammodernamento della SS 407 Basentana.” Lo si apprende da una nota dell’amministrazione pisticcese in cui si specifica che “Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata agli interventi finalizzati a garantire la sicurezza della viabilità durante i lavori e alle istanze dei cittadini che stanno vivendo disagi legati agli interventi in corso. L’Amministrazione comunale si è fatta portavoce delle richieste concertate in occasione dell’incontro del 04/11/2024 presso la Sede Comunale, ottenendo da ANAS l’impegno a intervenire con tempestività per ridurre al minimo le problematiche segnalate prima di iniziare i lavori sul terzo lotto.” “È stato un incontro produttivo, che conferma l’attenzione delle istituzioni verso le esigenze del nostro territorio e dei cittadini coinvolti dai lavori – dichiara il sindaco Albano –. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione per garantire che gli interventi vengano portati a termine in tempi adeguati e nel rispetto delle necessità della comunità. Ci tengo a precisare che l’amministrazione è impegnata alla risoluzione della problematica con priorità assoluta, a tal fine si invitano i portatori di interesse a interagire esclusivamente con gli organi preposti tramite i propri organi di rappresentanza. Desidero inoltre ringraziare l’onorevole Mattia, l’assessore Pepe e l’ANAS per l’attenzione e l’impegno dimostrati nel cercare soluzioni ai problemi che interessano la nostra comunità“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.