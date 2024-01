Pisticci, incontro pubblico sui lavori SS 407 Basentana

Domani 25 gennaio, alle 15.30 in sala consiliare a Marconia, si terrà un incontro sui lavori in corso sul tratto della strada statale 407 Basentana che ricade in territorio pisticcese. Saranno presenti, oltre al sindaco di Pisticci, Domenico Albano, e all’assessore comunale ai Lavori pubblici, Rocco Negro, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Gerardina Sileo, l’ingegnere dell’ANAS, Antonio Lippolis, e i progettisti dell’ente. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Lo rende noto il sindaco Albano che sottolinea quanto la questione sia una priorità dell’agenda amministrativa: “L’incontro ha l’obiettivo di informare la cittadinanza sulle modifiche al progetto ottenute dall’Amministrazione che guido al termine di un confronto serrato con l’ANAS iniziato il 15 febbraio del 2022. I lavori sulla Basentana sono una priorità dell’agenda amministrativa da quasi due anni e l’incontro servirà a definire, attraverso un confronto costruttivo, gli ultimi passaggi di un progetto che ha l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza su un’arteria fondamentale del nostro territorio”.

Su impulso dell’Amministrazione di Pisticci, in particolare di Albano e dell’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Negro, l’Anas ha infatti accordato importanti modifiche del progetto che adesso prevede la realizzazione di due sottopassi lungo i circa nove chilometri della Basentana interessata dai lavori di installazione delle barriere spartitraffico New Jersey, la realizzazione di tratti di complanari e la riattivazione di diversi tratturi al fine di garantire agli abitanti e agli imprenditori della zona un accesso sicuro, e il più possibile diretto, all’importante arteria stradale.

I lavori di ammodernamento della SS 407 Basentana saranno anche all’ordine del giorno di un Consiglio comunale convocato sempre per il 25 gennaio, alle 18.30.