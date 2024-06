Pisticci: incontro Comune/operatori balneari

“Questa mattina l’Amministrazione comunale ha incontrato gli operatori e gli imprenditori balneari di Pisticci, per avviare un dialogo costruttivo in vista dell’imminente apertura della stagione turistica.” Lo si apprende da una nota che così prosegue: “All’incontro, convocato dalla vicesindaco Rossana Florio, hanno partecipato Donato Cavallo, Comandante della Capitaneria di Porto; Gianni De Mola, responsabile dell’attività di salvamento lungo la costa; Rocco De Marco della Croce Blu, servizio ambulanza sulla costa e gestione Sedie Job. Per l’Amministrazione erano presenti il sindaco Domenico Albano, la vicesindaco Rossana Florio, la comandante della Polizia Locale, Domenica Volpe, e l’ingegnere Salvatore Giannace dell’Ufficio Tutela del territorio del Comune. Durante l’incontro sono state raccolte le richieste e le criticità segnalate dagli operatori. Inoltre, sono state esposte e approfondite le regole sulla sicurezza balneare e le concessioni, in un confronto aperto volto sia alla salvaguardia del patrimonio ambientale sia al sostegno delle attività imprenditoriali nel settore turistico balneare.” “Lavoriamo insieme per migliorare l’offerta turistica nel rispetto di una risorsa fondamentale del nostro territorio: il mare”, ha dichiarato la vicesindaco Florio: “Il settore turistico è uno dei motori trainanti della nostra economia e il confronto odierno è stato utile per mantenere aperto un canale di comunicazione con chi lavora nel settore, al fine di operare scelte condivise e migliorare la prossima stagione balneare, ciascuno rispettando le regole e facendo la propria parte.” Un obiettivo ribadito dal sindaco Albano: “Sono soddisfatto di questo confronto. L’Ente e gli operatori lavorano insieme per offrire un servizio di qualità ai numerosi turisti che a breve arriveranno sulle nostre spiagge. Una collaborazione che punta a migliorare l’offerta per una stagione estiva che mi auguro sia ottima.”

