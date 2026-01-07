Pisticci in Comune: “non un’alleanza di tutte le forze progressiste, ma quella dell’Esercito della Salvezza”

“Quello che sembrava l’ennesimo pasticcio di Pisticci, finalmente è stato rivelato per quello che è.” Inizia così la nota diffusa da Rocco Caramuscio per conto di Pisticci in Comune, critica per metodo e sostanza dell’operazione politica che ha portato all’allargamento della maggioranza della amministrazione cittadina dell’importante cittadina del materano. Rileva, a suo parere, una serie di contraddizioni nelle spiegazioni fornite dai protagonisti dell’accordo, nonchè una sorta di volontà tesa ad escludere una parte della sinistra dal processo avviato e poi portato a compimento. “In due note distinte, -scrive Caramuscio- le segreterie cittadine del PD e del M5S, hanno espresso lo stesso pensiero con le stesse parole (a distanza di qualche minuto).

Dietro l’appello della Consigliera Verri, che promuoveva la costruzione del Campo Largo (ma non larghissimo), in cui in tanti potevano manifestare interesse (ma non in tantissimi), ora si svela la necessità di un’operazione che in molti, data la poca scaltrezza che li contraddistingue e io con loro, non potevamo nemmeno immaginare.

Si è dovuto agire con un’azione preventiva per scongiurare un’operazione di stampo terroristico che mirava a rovesciare il potere costituito!!

Insomma qualcuno tramava per far cadere l’Amministrazione Albano! E’ stato così necessario chiamare alla corte una parte della minoranza per salvare la maggioranza.

Non c’era assolutamente tempo per dichiarare aperta una crisi politica e chiamare tutte le forze di centro sinistra. Bisognava agire in fretta e in gran segreto.

In certe azioni non si fanno prigionieri e pazienza se sul campo di battaglia restano uomini e donne colpite da fuoco amico. In fondo, diciamocela tutta, se la sono voluta. Se ti esponi e dici la tua, se sei coerente, se sei leale e non comprendi l’esigenza del pragmatismo, non puoi prendertela con gli altri. Sei semplicemente ingenuo, diciamo fesso.

Devo essere sincero, non avrei mai pensato a un complotto. Ritenevo conclusa l’esperienza Albano già dopo pochi mesi dalla vittoria elettorale. Mi sono fatto ingannare dal turbinio dei cambi di casacca e dalle continue nomine in giunta.

E invece non era implosa l’Amministrazione ma erano alcune forze interne che complottavano!

Meno male che è scesa in campo la cavalleria a sorreggere il trono traballante.

Ma non bisogna dirlo altrimenti qualcuno si arrabbia. Meglio parlare del campo largo (ma non larghissimo).

Nelle due note giustamente si fa riferimento alla fallimentare esperienza regionale.

Perbacco! Giusto dire di no a Chiorazzo, tanto più ad Azione. E di Italia Viva invece, ne vogliamo parlare?

Ora ditemi di chi è la colpa della sconfitta. Di tutti tranne di chi ha ristretto il campo largo è evidente. Anche lì una grande azione preventiva: lasciare fuori alcune forze politiche è stato geniale! Allora come oggi. E diamine, non si poteva prevedere affatto che avrebbero potuto allearsi con la destra. Come dire: “Se ti dico a cuccia, a cuccia devi stare!”

E che dire dei fallimenti di Matera? E di Bernalda? Tutta colpa di chi vorrebbe stravolgere la volontà popolare. Esempi che hanno consigliato a Pisticci di agire in via preventiva.

Certo a qualcuno potrebbe tornare alla memoria il Governo giallo-verde, quello giallo-rosso, e ancora il governo della grande ammucchiata. Ma quelle erano esigenze, mica il tradimento della volontà popolare.

Come a Pisticci, c’è un’esigenza e l’affrontiamo. Assurdo appellarsi alla volontà popolare. Vero, abbiamo conquistato il suffragio universale, ma a Pisticci sì è subito capito che i cittadini non sanno votare. Bisogna salvare il soldato Albano dagli agguati della minor …. scusate della maggioranza.

Certo nel discorso un po’ mi sono perso, avrò fatto di confusione. Non sono riuscito a capire bene se il complotto è quello di rovesciare la giunta Albano o quello messo in campo (ma non larghissimo) dalle forze responsabili di centro sinistra.

Quindi non più un’alleanza di tutte le forze progressiste, ma solo quelle dell’Esercito della Salvezza.

Quando ho visto le prime foto del nuovo ordine costituito, devo ammetterlo, ho pensato fosse opera dell’Intelligenza Artificiale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.