Pisticci: illustrate dal Gruppo HC, le linee guida della riqualificazione dell’ex Club Med a San Basilio

“Ieri, presso il Municipio di Pisticci, si è tenuto un incontro tra il sindaco Domenico Albano e il dott. Roberto Pansa, project advisor del Gruppo HC, che ha recentemente acquisito il sito dell’ex Club Med in località San Basilio.” E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che “Durante l’incontro, sono state illustrate le linee guida del progetto di riqualificazione del villaggio turistico che il Gruppo HC, leader nella gestione di villaggi open air in Italia, presenterà ufficialmente nei prossimi mesi. Il progetto, che promette di introdurre significative novità nel settore turistico del Sud Italia, è stato accolto con grande interesse dall’Amministrazione comunale. I dettagli saranno comunicati a breve, ma già da ora si intravedono le potenzialità di un intervento in grado di rilanciare l’intera area.” Il sindaco Albano si è dichiarato: “molto soddisfatto dell’avanzamento del progetto, frutto di un lungo e intenso impegno da parte dell’Amministrazione che guido. Il nostro auspicio è che questo intervento, al momento esposto nelle sue caratteristiche essenziali, possa creare nuove opportunità di lavoro e sia volano per la definitiva qualificazione dell’area marina di Pisticci nell’ambito dell’offerta turistica nazionale“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.