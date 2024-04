PISTICCI: IL GRUPPO FOLK LA PACCHIANELLA FESTEGGIA 55 ANNI DI VITA

Cinquantacinque anni di vita e di intensa attività artistica e culturale. E’ il prestigioso bilancio dell’Associazione Folclorica La Pacchianella, che senza alcuna interruzione di continuità ha conseguito un primato unico e difficilmente uguagliabile. E non solo a livello regionale ma in ogni angolo del mondo si è fatto udire prorompente e deciso il messaggio di solidarietà, pace e fratellanza in una dimensione cosmopolita e universale. Senza comunque mai trascurare l’obiettivo prioritario della rivalutazione folclorica del territorio nella consapevolezza che il settore è vita e speranza di quelle comunità che ispirandosi alle radici ed al passato progettano il loro futuro. La Pacchianella è tutto questo ed altro. I suggestivi costumi tradizionali che richiamano la civiltà greco-orientale, i canti idilliaci di indole bizantina, i volti delle leggiadre ragazze che danzano in maniera armoniosa e i ritmi impressi dai ragazzi al suon di tamburelli, fisarmonica e strumenti a fiato imprimono la necessaria coreografia all’apparato scenografico. Un sodalizio che da quando è sorto si è sempre data la dimensione di un grande famiglia, grazie anche all’impegno proficui e costante del suo grande animatore, Giuseppe Adduci, la vera anima e il deus ex machina del gruppo che per tutti questi meriti è stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica. Supportato anche da un Collegio Scientifico sempre attivo ed operoso. Da piccolo gruppo di paese l’Associazione ha gradualmente acquisito vari riconoscimenti in tutto il mondo e da gruppo di interesse locale, è passato a quello regionale, provinciale e nazionale. Fondato su iniziativa di don Mario Florio è sempre stato vicino ai bisogni anche materiali della parrocchia e non si è mai arreso davanti alle difficoltà nemmeno quando è stato costretto a lasciare i locali di Largo Giocoli che don Mario aveva concesso. I 55 anni del Gruppo sono stati ricordati nella nuova sede di via Cammarelle tra esibizioni, ricordi e con una gigantesca torta-fotografica che ne ha rievocato le tappe più salienti. Infine è stata data lettura in lingua italiana da parte della dott.ssa Lucia Gesualdi di un Inno alla Pacchianella in greco-bizantino dell’emerito prof. Pietro Leone.