Pisticci: il bando “Mi fido di te” a sostegno imprenditoria locale

“Siamo fiduciosi che il programma ‘Mi Fido di Te’ contribuirà in modo significativo allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità, favorendo la crescita di nuove attività”. E’ quanto si augura il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, in merito all’iniziativa finanziata con i fondi derivanti dal D.P.C.M. del 30 settembre 2021, che -si legge in una nota- “per il secondo anno consecutivo mette a disposizione un contributo economico per sostenere le nuove iniziative imprenditoriali di tipo commerciale, artigianale, agricolo sul territorio. L’intervento prevede anche un sostegno per coloro che vorranno trasferire la propria residenza nel Comune di Pisticci. Quest’anno lo stanziamento complessivo ammonta a 94.629,50 euro. È possibile presentare domanda on line fino al 30 aprile 2024 sul sito del Comune (https://www.comunedipisticci.it/index.php/avvisi/329-avvisi-2024/2296-programma-di-intervento-mi-fido-di-te-2-annualita.html). “Mi Fido di Te” rientra nel più ampio programma denominato Patto per la Rinascita del Territorio, e la dotazione finanziaria varia a seconda della tipologia di intervento, come nella tabella consultabile sul sito web del Comune. I contributi, erogati in conto capitale, saranno particolarmente agevolati per i progetti di investimento produttivi ritenuti più innovativi, rispettosi dell’ambiente e capaci di valorizzare il territorio.” “È un intervento innovativo, iniziato l’anno scorso, su cui abbiamo avuto un riscontro positivo e infatti per quest’anno ci aspettiamo, e auspichiamo, una maggiore partecipazione”, ha detto l’assessora alle Attività produttive, Alessandra Ruvo, “l’iniziativa proseguirà anche il prossimo anno ed è una delle tante leve che stiamo utilizzando per rilanciare i progetti imprenditoriali nel nostro Comune”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.