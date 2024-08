Pisticci, eventi l’11 e 12 agosto

Prosegue la programmazione degli eventi di Pisticci.

L’11 agosto, XV edizione della StraMarconia,16.00, piazza Elettra, Marconia, . Quest’anno l’appuntamento, organizzato dall’associazione Emanuele11e72, sarà dedicata alla promozione della pace attraverso lo sport. La manifestazione non è solo una gara podistica, ma una celebrazione dello sport, del benessere e del senso di comunità.

11 agosto, serata finale del Lucania Film Festival, Pisticci centro.

Il programma a questo link



12 agosto, la Notte del Pop, 21.00, piazza Johnny Lombardi, Pisticci. Concerto organizzato dal Complesso bandistico Città di Pisticci.

12 agosto, Capoverso Summer Tour, concerto di Gioacchino Fittipaldi, 21.30, piazza Elettra, Marconia.

12 agosto, doppio appuntamento al Circolo Tennis di Pisticci, con due incontri organizzati nell’ambito del progetto ‘Sport di Tutti – Quartieri’, realizzato in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, insieme con Sport e Salute e il Comune di Pisticci.

– Alle 18.00 l’incontro ‘Comunicare lo sport – tra emozioni e tecnica’, a lezione di giornalismo sportivo con il direttore di Tutto Sport Puglia Matteo Schinaia.

– A seguire l’incontro ‘Intelligenza artificiale e sicurezza informatica. Do ut des’, con Ugo Lopez, ingegnere informatico e giurista, docente incaricato di informatica forense presso l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’.

Fino al 31 agosto, ogni fine settimana, Teatro dei Calanchi: in scena la rappresentazione di ELOGIO DELLA FOLLIA, riadattamento scenico dell’omonimo testo erasmiano, per la regia di Daniele Onorati.