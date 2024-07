Pisticci: Estate 2024 cartellone eventi

Prosegue il programma degli eventi di Pisticci, Estate 2024.

Di seguito gli appuntamenti dal 31 luglio al 4 agosto

– 31 luglio, 20,00, Festival ‘Inludo’, via Cattaneo, Pisticci: All’interno del festival dei Linguaggi di comunità ‘Inludo’, organizzato da Lettere Cubitali e associazione culturale Le Matine, presentazione del libro “Bob Marley, tutti gli uomini del re” di Walter De Stratis. Sarà presente l’autore.

– 2 agosto, 19.00, Festa della Bandiera Blu, lungomare Minerva (Marina di Pisticci): La festa avrà inizio alle 19.00 sul lungomare Minerva di Marina di Pisticci (San Basilio). Saranno presenti le associazioni sportive locali con i bambini delle squadre dei Piccoli Amici, Pulcini e Primi Calci, gli stand delle associazioni locali e un’area giochi dedicata ai più piccoli.

Alle 22.00 musica e divertimento con il Beat ’90 Live Show.

– 2 agosto, 20.30, Miglionte Clarinet Quartet, palazzo Giannantonio, Pisticci. Organizzato da Complesso Bandistico Città di Pisticci.

– Dal 2 al 31 agosto, Teatro dei Calanchi, Pisticci. La kermesse si svolgerà ogni fine settimana del mese di agosto, per un totale di quattordici date durante le quali andrà in scena la rappresentazione di ELOGIO DELLA FOLLIA, riadattamento scenico dell’omonimo testo erasmiano, per la regia di Daniele Onorati.

– 3 agosto, 22.00, ‘La discoteca in piazza. Ballando sotto il cielo stellato’, piazza Elettra, Marconia: serata di musica e danza con Michele Musillo DJ e con Alex Pizzuto. Organizzato da Pro Loco Marconia.

– 3 agosto, 21.00, ‘No Limits’, Alessandro Quarta in concerto, antiteatro La Salsa, Pisticci. Ultimo appuntamento del festival la Taccariata, organizzato da Enotria Felix.

– 3 agosto, 20.30, ‘Light Hearts’, palazzo Giannantonio, Pisticci: mostra fotografica a cura di Cosimo Viggiani, con narrazione di alcuni estratti del Barone Rampante di Italo Calvino. Direzione artistica di Francesca Marra.

di Francesca Marra. Un’anteprima della mostra che si terrà a Londra il prossimo 7 settembre.

– 4 – 11 agosto, 25° Lucania Film Festival, Pisticci.

– 4 agosto, 21.00, ‘Musica in Piazza’, piazza Elettra, Marconia: concerto organizzato dall’associazione Etnie.

– 4 agosto, 20.30, ‘Paisiello Dixieland’, palazzo Giannantonio, Pisticci. Concerto organizzato da Complesso Bandistico Città di Pisticci.