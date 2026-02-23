Pisticci, dopo 25 anni, si dota del Regolamento urbanistico

“Nella seduta del 20 febbraio scorso il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Urbanistico della Città di Pisticci, compiendo l’ultimo passaggio di un percorso lungo e complesso, avviato circa venticinque anni fa con l’incarico conferito al prof. Elio Piroddi.” Lo si legge in una nota in cui si spiega che “Con l’approvazione del Regolamento Urbanistico, Pisticci si allinea agli altri comuni lucani dotandosi di uno strumento aggiornato che disciplina le trasformazioni del tessuto urbano e rende possibile una programmazione più ordinata degli interventi edilizi e delle scelte di sviluppo. Un passaggio atteso da tempo da cittadini, famiglie, imprese e attività economiche, che oggi trovano un riferimento certo per pianificare investimenti e progetti, riducendo l’incertezza e aumentando la prevedibilità delle decisioni. Il Regolamento Urbanistico rappresenta dunque un punto di svolta atteso, che mette la città nelle condizioni di programmare con maggiore certezza il proprio futuro e di completare il quadro pianificatorio con la redazione e l’approvazione del Piano Strutturale.” Il sindaco Domenico Albano sottolinea il valore del traguardo raggiunto e l’impatto concreto per la comunità: “Per anni Pisticci ha atteso un quadro di regole capace di dare chiarezza. Oggi chiudiamo un’attesa durata troppo a lungo e mettiamo a disposizione della città una base indispensabile per costruire, investire e programmare. È un risultato che parla di responsabilità e di futuro, perché restituisce a famiglie e imprese la possibilità di fare scelte con regole certe e una direzione comune. Il Regolamento Urbanistico è un tassello decisivo di un percorso più ampio. Adesso dobbiamo completare il quadro con il Piano Strutturale, su cui stiamo già lavorando, per dare a Pisticci una visione compiuta e coerente dello sviluppo del territorio nei prossimi anni”. L’assessore all’Urbanistica Antonio De Sensi rimarca l’importanza dello strumento e del lavoro tecnico svolto: “L’approvazione del Regolamento Urbanistico significa dare alla città una disciplina aggiornata e un impianto di riferimento per guidare le trasformazioni. È un passaggio che rende più chiari i percorsi, tutela l’interesse pubblico e crea condizioni migliori per chi intende intervenire sul patrimonio edilizio o avviare iniziative economiche. Ringrazio gli uffici e tutti coloro che hanno contribuito a portare a compimento un iter impegnativo”. Il vicesindaco Giuseppe Miolla richiama il valore della continuità amministrativa e della pianificazione: “Abbiamo scelto di raccogliere e portare avanti il lavoro avviato negli anni, senza disperdere quanto già costruito. È un segnale di serietà istituzionale, perché quando un percorso è utile alla comunità va completato. Ora proseguiamo con determinazione sul Piano Strutturale, per rafforzare una visione di crescita ordinata e sostenibile per Pisticci e per tutte le sue frazioni”.

