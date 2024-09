Pisticci: convenzione tra Comune e SOM per il rifacimento della strada Pantano (Cavonica)

“È stata firmata la convenzione tra il Comune di Pisticci e la SOM (Società Oleodotti Meridionali S.p.A.) per il rifacimento del tratto di strada Pantano (Cavonica), un intervento che rappresenta un passo significativo per migliorare le infrastrutture del territorio.” Lo si apprende da una nota del Comune in cui si aggiunge che “L’impegno dell’Amministrazione si concretizza in un’opera strategica, fondamentale non solo per la sicurezza degli utenti della strada, ma anche per sostenere l’economia locale e l’agricoltura. Dopo due anni di trattative, portate avanti dal sindaco Domenico Albano, dall’assessore ai Lavori Pubblici Rocco Negro e dal dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, Rocco Di Leo, è stata finalmente sottoscritta la convenzione per un intervento del valore complessivo di oltre 1.321.000 euro, che interessa un tratto di 9,8 km di strada. I lavori di rifacimento totale della sede stradale saranno suddivisi in tre lotti e inizieranno entro il 2024, con conclusione prevista nel 2026. Questo progetto non solo migliorerà le condizioni stradali, ma contribuirà anche a garantire un collegamento più efficiente tra le diverse aree del nostro comune, rafforzando la nostra rete viaria e rispondendo alle esigenze della comunità.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.