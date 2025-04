Pisticci commossa per l’ultimo saluto ad Alisea

Ancora una prova di sofferenza e di solidarietà per la comunità di Pisticci che si è stretta intorno ai famigliari di Alisea Montanaro, la ragazza di 18 anni, deceduta a seguito delle riferite riportate nell’incidente di Pasqua con l’amico di Vito di 17 anni, alla guida di una moto https://giornalemio.it/cronaca/il-saluto-di-pisticci-al-giovane-vito/. Tanta gente, commossa, ha affollato la Chiesa di Sant’Antonio nella giornata di lutto cittadino proclamato dal sindaco Domenico Albano che ha espresse dolore e vicinanza per l’ennesima morte di giovani ( finora 7 ) verificatasi sulle strade del comprensorio pisticcese. E tanto rammarico hanno espresso docenti, compagni di scuola di Alisea durante il rito religioso officiato dal Parroco don Matteo e concelebrato con i sacerdoti di Pisticci e Marconia. Tanta commozione sul sagrato, al passaggio del feretro, salutato da segni di croce, applausi, lacrime e dal volo di palloncini bianchi dai cittadini di Pisticci e di Montalbano, presente anche il sindaco Antonio Di Sanzo, vicini alla famiglia in questo momento di dolore.



Il saluto del sindaco e dell’Amministrazione comunale

“si stringono con profonda commozione intorno alle famiglie Montanaro e Mercorella per la tragica e prematura scomparsa della giovane Alisea.

Interpretando il sentimento di unanime cordoglio manifestato dalla nostra comunità, è stato proclamato il lutto cittadino per tutta la durata delle esequie che si svolgeranno oggi, 26 aprile 2025, alle ore 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio, a Pisticci.

Si invitano i cittadini, le realtà associative e le attività commerciali a condividere il momento di raccoglimento, anche attraverso la sospensione volontaria di attività che possano turbare il silenzio e il rispetto dovuti“.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.