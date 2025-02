Pisticci, aperto l’asilo nido comunale

Ha aperto oggi i cancelli l’asilo nido comunale “Un Nido per Crescere”, sito nella frazione di Centro Agricolo di Pisticci, una struttura recentemente rinnovata e progettata per offrire ai bambini un ambiente sicuro, moderno e stimolante. L’asilo garantirà un servizio full-time, con una cucina interna dedicata alla mensa e spazi pensati per rispondere alle esigenze educative e ludiche dei più piccoli. La gestione è affidata alla cooperativa sociale Giglio, che assicurerà anche i servizi di ludoteca e spazio gioco. “Siamo soddisfatti di poter offrire alle famiglie un asilo nido moderno ed efficiente, frutto di un percorso trasparente e condiviso“, ha dichiarato il sindaco Domenico Albano. “Auguro buon lavoro a tutto il personale e do un caloroso benvenuto ai bambini che iniziano questo nuovo percorso. Un ringraziamento speciale va all’Ufficio Scuola per l’impegno e la professionalità dimostrati”.

