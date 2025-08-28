Pisticci: Al via il 1° settembre l’anno educativo 2025/26 dell’asilo nido “Un nido per crescere”.

“Lunedì 1° settembre 2025 prenderà ufficialmente il via il nuovo anno educativo dell’asilo nido comunale “Un Nido per Crescere”, situato nella zona del Centro Agricolo di Pisticci.” Lo si apprende da una nota diffusa dall’amministrazione cittadina in cui si sottolinea che “Per la prima volta, l’apertura avverrà in perfetta sintonia con il calendario scolastico regionale, segnando un importante traguardo per la comunità e, in particolare, per le famiglie con figli nella fascia 0-3 anni.” Mentre “Negli anni precedenti, difficoltà di natura gestionale e organizzativa avevano spesso impedito al servizio di partire regolarmente.” Ora, invece “Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, alla collaborazione degli uffici competenti e a un lavoro accurato di programmazione, queste criticità sono state finalmente superate.” E “Quest’anno il nido accoglierà 20 neonati, suddivisi tra lattanti, divezzi e semidivezzi, all’interno di spazi adeguatamente attrezzati e organizzati. Nei giorni scorsi è stata effettuata una verifica completa della struttura e dei servizi, al fine di garantire un avvio sereno, sicuro e all’altezza delle aspettative delle famiglie. L’Amministrazione comunale ringrazia l’Ufficio Scuola, coordinato da Rocco Melissa, e tutti gli uffici e settori coinvolti per l’impegno, la cura e la dedizione dimostrati in ogni fase dell’organizzazione. Sul sito istituzionale del Comune di Pisticci è consultabile la graduatoria approvata delle famiglie ammesse.” “L’avvio dell’anno educativo dal 1° settembre è un passo in avanti concreto e molto atteso – dichiara l’Assessore all’Istruzione Dolly Troiano – che restituisce certezze alle famiglie e riconsegna dignità a un servizio educativo fondamentale per la nostra comunità.” “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato – afferma il Sindaco Domenico Albano – innanzitutto gli uffici comunali, il personale coinvolto, ma anche le associazioni e i cittadini che, con senso civico, hanno stimolato fin da subito un confronto costruttivo sul tema del nido. Un servizio più vicino alle esigenze delle famiglie e più allineato agli standard. Questo traguardo è il frutto di un lavoro corale e di una precisa volontà politica: investire seriamente sull’infanzia.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.