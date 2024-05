Pista Mattei in attesa di decollo e di un gestore…

Restiamo tutti all’imbarco. Anzi a bordopista dell’aeroporto di terzo livello ” Enrico Mattei” , come è nel progetto e negli auspici di tanti. Dovrà essere l’aeroporto della Basilicata, di supporto a un sistema e di integrazione dei trasporti, che oggettivamente ha dei limiti interni e di relazioni interregionali. Per la infrastrutture dell’area industriale di Pisticci ci sono auspici e attese. Ricordiamo l’annuncio sui social del presidente della giunta regionale Vito Bardi, nel dicembre 2023, “Un’altra buona notizia per la Basilicata: riprendono i lavori per la pista ‘Enrico Mattei’ di Pisticci (Matera”. E aveva aggiunto che era ”arrivato l’ok dalla Regione per il non assoggettamento alla Via (Valutazione d’impatto ambientale) dei lavori appaltati” concludendo che era “Un altro passo per dare un’opera attesa da sempre nella nostra regione», ha concluso Bardi” . Sull’argomento ritorna Antonio Serravezza, che ha percorso migliaia di chilometri su aerei di varie compagnie e destinazioni, evidenziando come l’aeroporto possa essere una sorgente di turismo per la nostra provincia. Certamente. Ma i tempi sono quelli che sono e la competitività si gioca su tempi e costi. Toccherà alla nuova giunta regionale, quando si insedierà, probabilmente dopo le europee ( da quanto si sente in giro e anche per motivi di opportunità) riprendere quanto è nella programmazione. Per gli smemorati riportiamo la lettera del gennaio 2023 che l’ex assessore alle infrastrutture Donatella Merra inviò in sede romana. https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3087653. Il resto è storia e attesa d’oggi, come riporta la nota di Antonio Serravezza. Per ora biglietteria chiusa. Non resta, al momento, che intonare ”Volareeee” di Domenico Modugno.



SOGNANDO L’AEROPORTO

L’aeroporto non è una struttura fine a sé stessa ma è una sorgente per il turismo della nostra provincia. Sono sempre più convinto che l’aeroporto E.Mattei sia una struttura importante quale polo strategico per lo sviluppare la rete fisica di comunicazione da e per il nostro territorio ed è indispensabile sia per l’ export che per la promozione turistica. Sono convinto che dobbiamo porre l’attenzione al passeggero che dovrà transitare per invitarlo ad essere il turista del territorio. Chi dovrà gestire si impegnerà a pianificare un importante programma che metta al centro l’aeroporto come principale via di transito per le numerose iniziative a favore dei passeggeri che vogliono partecipare alle nostre iniziative culturali e turistiche. La presenza di un aeroporto per il territorio è una risorsa che da’ lavoro. L’aeroporto non è una struttura fine a se stessa, ma è una sorgente per il turismo della nostra provincia. È chiaro che il nostro compito è di affascinare il turista che transita grazie alle eccellenze della nostra provincia, con i nostri prodotti enogastronomici con le bellezze della nostra terra. Dobbiamo chiederci che cosa farebbe l’aeroporto per noi. E’ in aumento nel nostro territorio del turismo business: meeting, inventive, conferences, eventi. Il turismo leisure è un veicolo per non vedere solo transitare il turista, e’ indispensabile che il territorio sia in grado di fornire un’accoglienza in accordo con le istituzioni e la politica. Così l’aeroporto è una delle vie di contatto che ci permetterebbe di incrementare il nostro turismo tutto l’anno. Il territorio è un capitale che custodiamo. Noi dobbiamo dare al turista un buon territorio da visitare e godere. L’aeroporto è importante per i territori vicini, e’ un modo per raccontarci. Il turista che si è ben trovato che trova un territorio ben servito, domani torna e questo deve essere il nostro obiettivo. E’ quello cioè di esserci sempre, di essere un’offerta stabile, sicura, non solo alla discrezione di eventi che poi passano, ma di avere una proposta sempre valida in tutte le stagioni. Insomma crediamoci una volta per tutte sulla pista E. Mattei.