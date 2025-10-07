Pista Mattei, bene la proposta di Aeroporti di Puglia, ma la Regione Basilicata mantenga impegni

“Lo sviluppo dell’aviosuperficie “Enrico Mattei” di Pisticci anima il dibattito politico ormai da tempo immemore. Agli annunci del Presidente Bardi durante la scorsa legislatura, che la definiva “aeroporto di Basilicata”, non hanno però fatto seguito passi concreti rilevanti.” E’ quanto rileva la consigliera regionale del M5S, Viviana Verri, in una nota che così prosegue “Già diversi mesi fa ho interrogato l’assessore Pepe sullo stato dell’arte dei lavori di adeguamento dell’infrastruttura, necessari per la trasformazione in aeroporto di aviazione generale e consegnati a luglio 2024, ricevendo rassicurazioni circa il massimo impegno della Giunta regionale sulla celerità dell’iter e sulla predisposizione del bando di gestione della struttura. Ancora a giugno di quest’anno, nel corso di una conferenza organizzata dal Comune di Pisticci, tale impegno veniva ribadito alla presenza di vari esponenti del governo regionale, dei sindaci dell’area metapontina e dell’amministratore del Consorzio Industriale Antonio Di Sanza, che indicava la fine di luglio come data di conclusione dei lavori. Ad oggi, però, i lavori non risultano completati, anche se “prossimi alla conclusione” secondo l’assessore Pepe, mentre il bando di gestione non è ancora all’orizzonte. Della Pista Mattei si è tornati a discutere nei giorni scorsi, durante un convegno promosso da Confindustria Basilicata a Matera, dove è arrivata la proposta del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, di includerla nel sistema integrato della rete aeroportuale di Puglia e Basilicata, con una classificazione analoga a quella di Foggia, come SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale). Un’iniziativa positiva, che apre finalmente una prospettiva concreta di utilizzo della struttura dopo anni di promesse e rinvii. Tuttavia, resta fondamentale il ruolo della Regione Basilicata, proprietaria dell’infrastruttura tramite il Consorzio Industriale di Matera. Esiste davvero la volontà politica del governo Bardi di puntare sulla Pista Mattei come nodo strategico della mobilità interregionale, anche alla luce della sua collocazione in un’area ZES? A che punto sono realmente i lavori e il bando di gestione? Senza atti concreti, anche la proposta di Aeroporti di Puglia rischia di restare lettera morta, mentre i lucchetti sui cancelli dell’aviosuperficie diventano sempre più arrugginiti. Su una considerazione mi sento di concordare con l’assessore Pepe: i tempi sono finalmente maturi, non ci sono più alibi.»

