Si è chiuso ieri, o avantieri, il triduo per Pippo Baudo, di cui si dà per certo che vigila sulla umanità dalle stelle. O qualcosa di simile ha detto il celebrante. Un ulteriore cedimento al populismo, che può debordare nel fanatismo e nell’isterismo collettivo. Si specula sulla morte e se ne fa uno spettacolo. E si succedono facce di favoriti. Pippo Baudo è stato un grande professionista. E con ciò? Quanti grandi professionisti muoiono ogni giorno, sul fronte della guerra, magari, o votando la loro vita alla assistenza dei bisognosi in terre lontane? Tutto in silenzio e grande umiltà e povertà. La loro morte viene solo annunciata. Pippo Baudo ha dato molto alla televisione, servizio pubblico, certo; ma ha ricevuto tanto dal servizio pubblico. Quando il servizio pubblico ha ripensato il suo ruolo, non ha esitato a concedersi al rivale privato, per poi disinvoltamente tornare al servizio pubblico, che ha gestito favorendo carriere di personaggi che lui si sceglieva. Con quali criteri? Quanti sono rimasti fuori del giro o sono stati messi fuori?

Lasciamo che i morti seppelliscano i morti.

Ricordiamo che Pippo Baudo era semplicemente Giuseppe Baudo. E forse per tale, almeno in morte, voleva essere considerato. Ma fantastichiamo, quando diciamo così. Per fortuna, quando c’è la morte noi non ci siamo più. Chi lo diceva?