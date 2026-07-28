Piove fitto e di nuovo ‘lago” all’ incrocio via Cererie – via Umbria

Questa volta non ha grandinato ma la pioggia insistente del primo pomeriggio di martedì 28 luglio ha riproposto il problema, e tale resta, del mancato drenaggio delle acque all’incrocio tra via Cererie e via Umbria, che ha superato il marciapiede. Sul posto anche un mezzo della Protezione civile del Comune e dei vigili del Fuoco.



Questione da affrontare in maniera radicale e risolutiva, vista l’imprevedibilità delle piogge a causa mutamento climatico. L’acqua con la riduzione dell’intensità della pioggia defluisce pian piano… Sull’argomento, ricordiamo, c’era stata nei giorni scorsi anche una interrogazione del consigliere Toto Augusto https://giornalemio.it/politica/toto-quel-progetto-per-drenare-acqua-in-via-cererie-non-convince-si-faccia-chiarezza/ . Fino all’arrivo di un operatore ecologico che rimuove il fogliame che aveva ricoperto le grate. Attendiamo interventi risolutivi.

