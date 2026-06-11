Pioggia, grandine e via Cererie allagata a Piccianello. E domani al lavoro…

Automobilisti, cittadini e curiosi, naturalmente, in transito da via Cererie al rione Piccianello, senza dimenticare la diffusione sui social, continuano a indicare quel laghetto che si è formato nel pomeriggio di giovedì 11 giugno all’altezza dell’ex pastificio Padula e della mensa don Giovanni Mele. Si pensava che i lavori eseguiti, in zona, per disciplinare la raccolta delle acque avessero risolto il problema dell’allagamento e,invece, siamo punto e daccapo… Eppure le griglie ci sono ma, a quanto pare, non sono sotto il livello della strada che va risagomata. Comunque, occorre approfondire.Giusto ieri è stata eseguita la bitumazione ex novo sull’arteria e nelle limitrofe via Umbria e Recinto Marconi. E’ bene che l’inconveniente sia accaduto ora per intervenire, visto che il cantiere di riqualificazione di parte del rione Piccianello è ancora aperto.



EFFETTO ANCHE IN RECINTO MARCONI STRADA ACCESSO AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

