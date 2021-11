Ne ha parlato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, se ne riparla negli organismi di rappresentanza delle diverse categorie professionali che operano nel mondo della Giustizia, fuori e dentro il Parlamento, ma con diverse sensibilità e obiettivi naturalmente. Il ‘’toro’’ va preso per le corna dicendo le cose come stanno e cosa si vuol fare in concreto come afferma,nella riflessioni che seguono ,l’avvocato Leonardo Pinto del foro di Matera. E lo fa senza tanti giri di parole in nove punti, di una proposta emendabile – precisa Pinto- che non favorisce lobby e privilegi intollerabili, frutto di esperienze di un avvocato libero ed autonomo, quale mi ritengo, da sempre allergico a distorsioni professionali di colleghi e magistrati. Una riflessione prima che il ministro della giustizia Marta Cartabia meta man alla riforma dell’ordinamento forense



LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE CHE NON SI VUOLE, UTILE AGLI AVVOCATI E ALLA GIUSTIZIA

Prima che la Cartabia, giudice costituzionalista, metta mano alla riforma dell’ordinamento forense è necessario individuare punti cardini sui quali, a mio avviso, la stessa dovrà fondarsi che, di seguito, sintetizzo:

– Mai più giudici onorari (compresi giudici di pace) e vice procuratori onorari; stabilizzazione degli attuali mediante concorso serio per verificarne capacità e competenze;

– Abolizione di tutte le funzioni e competenze degli ordini circondariali forensi ad eccezione della tenuta dell’Albo prevedendo requisiti e presupposti per l’iscrizione e cancellazione;

– Abilitazione alla professione di avvocato mediante esame di stato presso le facoltà universitarie di giurisprudenza;

– Pensionamento avvocati a 70 anni a prescindere dall’anzianità di iscrizione all’albo con possibilità di esercitare la professione, inderogabilmente, fino al compimento al 75° anno di età;

– Soppressione CNF;

– Soppressione Cassa Forense con trasferimento funzioni e patrimonio all’INPS;

– Soppressione mediazione e negoziazione assistita;

– Accertamento di responsabilità civili e penali per fatti verificatisi in ambito professionale da parte di ufficio giudiziario da individuarsi ai sensi dell’art.11 cpp;

– Aggiornamento professionale obbligatorio presso organismi a ciò abilitati, nel rispetto di direttive CE, fino al 20° anno di professione continua.

Trattasi di proposta, ovviamente emendabile, che non favorisce lobby e privilegi intollerabili, frutto di esperienze di un avvocato libero ed autonomo, quale mi ritengo, da sempre allergico