Pinto: Giustizia in panne? Partiamo dal buon senso

Non è potuto essere presente a Potenza, alla inaugurazione dell’anno giudiziario in Corte di Appello a Potenza, ma l’avvocato Leonardo Pinto (consigliere di autonomia forense) del Foro di Matera, un paio di cose le ha chieste e suggerite al presidente vicario Alberto Iannuzzi. Argomenti che toccano l’annosa questione degli organici, denunciata un po’ in tutte le sedi regionali, che si acuita con la pessima prassi -per esempio- di favorire comunque i trasferimenti dei magistrati, senza che si provveda alle sostituzioni. L’altra è quella degli incarichi, con richieste precise negli affidamenti a magistrati che abbiano capacità professionali e con l’obbligo di risiedere in loco. Per il resto si è alle riforme sciagurate del reato di abuso in atti ufficio e alle tante forzature avviate con la riforma dell’ex ministro Cartabia e continuate con l’attuale Nordio. I risultati sono noti agli addetti ai lavori che, come Pinto, frequentano tutti i giorni i Tribunali, si rapportano con il personale, i giudici e con i cittadini che chiedono giustizia in tempi ragionevoli.



LA NOTA DELL’AVVOCATO LEONARDO PINTO

*Ill.mo.Signor*

*Dott.Alberto Iannuzzi*

*Presidente Vicario*

*Corte di Appello*

*POTENZA*

Purtroppo, ineludibili motivi di famiglia non mi consentono questa mattina di partecipare all’inaugurazione dell’anno giudiziario. *Speravo tanto di poterlo fare per evidenziare al rappresentante del Ministro ed a quello del CSM la situazione inaccettabile in cui versano gli Uffici giudiziari distrettuali per la carenza di personale amministrativo e magistratuale.*

*Alla Ministra Cartabia, prima del varo della riforma che ha complicato lo svolgimento delle attività giurisdizionali*, scrissi una lettera invitandola a “frequentare” in anonimato le aule di udienze per comprendere quali fossero i veri problemi della malagiustizia italiana. *Se lo avesse fatto, avrebbe compreso ed evitato di varare la riforma che prevede, tra l’altro, l’improcedibilità dell’azione penale se il procedimento non si conclude entro prefissato termine.*

Il Ministro Nordio, sebbene conoscitore della “macchina” della giustizia per aver svolto le funzioni di magistrato, con la sua appendice alla riforma Cartabia è sulla stessa scia di questa. Un solo esempio assai eloquente: *la cancellazione del reato di abuso d’ufficio ritenuto dal Prof.Avv.Franco Coppi una “levata d’ingegno” negativa poiché, in sede di indagini, l’ipotesi dell’abuso d’ufficio sarà sostituita da ipotesi di reati più gravi;* *aggiungo, chi ha pensato tale abrogazione non ha considerato, come avrebbe dovuto, la finalità sociale e sociologica del precetto penale.*



L’inaugurazione dell’anno giudiziario non può essere un rituale che si consuma stancamente e inutilmente; *perciò quale avvocato che frequenta abitualmente le aule di giustizia, chiedo agli illustri rappresentanti del Ministro e del CSM di raccogliere le seguenti istanze da riportare ai loro rappresentati:*

*1) Affidamento di incarichi dirigenziali (soprattutto Presidenti di Tribunali e Corti di Appello) a magistrati che abbiano capacità dirigenziali, che risiedano stabilmente nei luoghi dove devono svolgere le funzioni con presenza obbligatoria in Ufficio tutti i giorni dall’inizio dell’orario di lavoro; questo per avere contezza di eventuali disservizi e porvi rimedio senza ritardo.*

*2) Modificare l’ordinamento affinché il trasferimento di magistrati ad altre sedi e/o ad altre funzioni avvenga solo dopo aver assicurato la loro sostituzione; questo per intuibili motivi; prevedere in tempo utile alla sostituzione di magistrati e personale amministrativo pensionandi. Infatti, l’epoca di pensionamento ordinario si conosce sin dall’inizio del rapporto lavorativo. Non possono essere lasciate scoperte posizioni apicali per anni come sta accadendo per la Procura della Repubblica di Matera.*

Il tutto risponde innanzitutto a buon senso.

Buona inaugurazione.

Avv.Leonardo Pinto – Consigliere di Autonomia Forense