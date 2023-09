Pinto: A Caivano e Scampìa serve ben altro

Esperienza, spirito di osservazione e concretezza invitano a prendere il toro per le corna, aldilà delle misure restrittive e repressive che pur sono utili se supportate da individuazione delle cause, che hanno a che fare con il disagio sociale. “ Solo un’indagine sociologica attenta e minuziosa, che non è stata fatta, può consentire – scrive in un post l’avvocato Leonardo Pinto, del foro di Matera- di capire appieno il fenomeno ed assumere provvedimenti consequenziali, efficaci ed opportuni’’. Abbandono scolastico, spaccio e altro ancora vanno affrontati a 360 gradi, altrimenti saremo punto e daccapo..



CAIVANO, SCAMPIA E IL “DECRETO CAIVANO” DEL GOVERNO

In virtù di esperienze professionali maturate, confermo che Caivano e Scampia sono sottratte alla sovranità dello Stato e il crimine costituisce ordinarieta’.

Le recenti violenze di gruppo su due bambine hanno scosso l’opinione pubblica e la politica ha reagito con l’inasprimento di pene carcerarie anche per ragazzi non ancora maggiorenni.

Premesso che chi commette reati efferati dev’essere condannato con pene adeguate e severe, ma questo non basta per rimettere Caivano Scambia sotto la sovranità dello Stato.

Infatti, se non vengono individuate e rimosse le cause che hanno consentito alla criminalità di sostituirsi allo Stato, l’autonomia criminale di Caivano e Scambia continuerà come prima e più di prima. Per ragioni di spazio devo essere sintetico. Solo un’indagine sociologica attenta e minuziosa, che non è stata fatta, può consentire di capire appieno il fenomeno ed assumere provvedimenti consequenziali, efficaci ed opportuni.

La sola strada repressiva appare obiettivamente fine a se stessa.

Se si vuole possiamo approfondire.