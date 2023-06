Pino, sei stato un “grande” e con un cuore come una bandiera

Tanta incredulità e gli inevitabili interrogativi. ” come? quando? Ma sei sicuro? L’ho visto ieri sera alle Monacelle…” E purtroppo Giuseppe ” Pino” Siggillino, compagno e amico per tanti ci ha lasciato sorprendendo tutti.” Quasi uno scherzo…glielo avevo detto, non te ne andare prima di me…” come ha commentato sua moglie Antonella, accanto a lui sempre,per tante battaglie e con tanto amore per figli e nipoti. Una coppia affiatata, pronta a scherzare, a incazzarsi o a farsi in quattro per una giusta causa , per un progetto dietro l’angolo come il ‘Matera pride’ o per dare continuità alla lunga esperienza di Legambiente con i fondatori di ieri e le nuove leve di oggi. E Pino con quella bandiera gialla contrassegnata dal cigno verde, sventolata davanti alle Monacelle sede di una iniziativa per parlare del Parco, tra opportunità e situazioni di che mordersi il gomito, aveva tirato fuori la militanza di sempre . Come aveva fatto tra le bandiere rosse di Lotta Continua, del Pci, del sindacato, del movimento arcobaleno, delle battaglie per l’acqua o a tutela dei pini del rione Lanera o per la petizione per l’affaccio di via Duomo dedicata a Lello Giura Longo. Ci ha messo sempre la faccia, tempo e pacchetti di sigarette. Anche a scuola, per anni insegnante all’Istituto tecnico per Geometri, che raggiungeva a piedi- lo confermiamo- dal via Bruno Buozzi a via Trabaci. Camicia, codino, occhiali da sole e tanta voglia di raccontare, commentare e fare.



La politica ce l’aveva nel sangue, frutto di analisi e riflessioni, come sapeva fare , ma orfano delle esperienze di base, del ”Partito” svenduto negli ideali e nei simboli. Non aveva rinunciato a impegnarsi e così negli ultimi anni, aveva dato vita con altri compagni alla sezione APPeppino, quella con il simbolo della ”chiave da 16” e con la tessera n.2 data a centinaia di simpatizzanti. Lui aveva la n.1, quella del leader maximo…supportata da un elettorato potenziale per una lista alle comunali, un sondaggio e un voto con la molletta rossa al naso, la fascia tricolore e un caffè, una chiacchiera con Vito, Antonella, Uccio, Felice, Edoardo, Eustachio, Angelo, Antonio, Franco, Enzo, Pasquale . E tanti altri con i quali il confronto continua a cena, con la torta per i suoi 70 anni, o sui social con fotomontaggi esilaranti o con gli articoli che giornalemio.it ha dedicato alle sue ”acute analisi” e ”provocazioni”.



A febbraio lo avevamo intervistato, https://giornalemio.it/politica/fu-una-lotta-continuama-pino-fece-la-scelta-politica/ , per un amarcord sull’esperienza politica e di impegno sociale fatta al ” Fontanino” e la cosa destò interesse, ricordi e riflessioni. Avremmo dovuto fare una seconda puntata con le carte della sentenza del Tribunale di Matera, dopo l’occupazione della scuola negli anni Settanta. ” Non ti preoccupare-mi aveva detto- verranno fuori. Saranno da qualche parte”. Non c’è stato tempo nemmeno per rimettere al suo posto , nel Sasso Caveoso, il monumento a Monsignor Di Antonio Macco ”saltato” nel 1985 durante le riprese del film ‘King David” . E Pino aveva pubblicato un libro digitale, per le edizioni di Energheia, proprio sulla figura benemerita dell’Arcivescovo che aveva portato l’acquedotto nei Sassi. Pino non si arrendeva mai e dopo un caffè preparato alla macchinetta dell’ottimo Vito, due tiri di sigaretta, era pronto al confronto su qualsiasi tema con il puntuale ” Un Momento…vi dico io come stanno le cose…” E via con ricordi, soprannomi, tra detto e non detto, che andavano a sintesi. ”E’ stato un grande, in tutti i sensi” ci hanno detto tanti amici e compagni, che ci hanno invitato a ricordarlo così, evidenziando la sua modalità silenziosa di fare le cose o di ricordare ” che non siamo niente, ci sono cose più grandi di noi che accadono e basta”. E su questo ha avuto ragione fine alla fine, restando a casa sua per gli ultimi saluti e con l’invito a lottare, sempre. Sarai sempre nei nostri cuori, “grande” come le bandiere che hai sventolato in tante occasioni. Ciao Pino, amico e compagno di una vita senza tempo.