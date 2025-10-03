Pino è con noi…Anche per la Palestina

Hanno fatto bene sua moglie Antonella e gli amici di ‘’APPeppino’’ di via Ridola, in assemblea permanente, a confrontarsi su questo o su quel tema della partecipazione politica di militante, a ricordare che il compagno Pino Siggillino alla sciopero generale indetto da Cgil e Usb a sostegno della Palestina. E uno striscione con la scritta ‘’ Pino è con noi’’ sintetizza uno slogan delle manifestazioni di piazza della Prima Repubblica che avrebbe ripetuto ‘’ Pino è vivo e lotta insieme a noi’’. Vero. E la conferma è venuta da quel fiume di bandiere della Camera del Lavoro, dell’Usb – che hanno indetto lo sciopero generale- e del Pci quest’ ultima nelle mani del segretario Antonio Nacci, e dalle tante con i colori della Palestina, senza dimenticare i cartelli degli studenti che hanno ricordato il genocidio che l’esercito israeliano sta portando avanti a Gaza tra tanti silenzi, complicità e imbarazzo di governi che hanno fatto davvero poco per bloccare una guerra sfociata nel massacro, che continua in attesa di una pace che resta traballante. E con tanti punti interrogativi sul futuro e la stabilità dell’area, in relazione al muro contro muro tra Israele e alcuni Paesi del Golfo. Pino ci avrebbe intrattenuto con una acuta analisi , interrogativi, ricordi sul Vietnam, l’imperialismo americano, il popolo curdo, la caduta del muro di Berlino, il ruolo dell’Urss e le potenzialità dei Paesi non allineati. In piazza comunque. La memoria non si cancella. E Pino nella nostra e in quella dei popoli oppressi resta un esempio di militanza nelle lotte per i diritti , la libertà, la pace.



QUELLI DEL PCI DI IERI E DI OGGI

