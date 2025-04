Ping pong per Gaza rinviato. Ma un cartello ricorda che la strage continua

Non c’è stata, a causa della emergenza idrica in città la manifestazione di solidarietà per aiutare la gente di Gaza https://giornalemio.it/cronaca/edizione-straordinariaaa-liberi-tutti-a-gaza/ se ne riparlerà l’11 maggio. Ma l’attenzione resta e mani ignote hanno deposto, in una fioriera di piazza Vittorio Veneto, un cartello che ricorda le stragi in corso. Ogni commento è superfluo. Cosa fanno i grandi della Terra, Italia compresa, per evitare che scorra ancora altro sangue tra la popolazione civile?