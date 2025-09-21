domenica, 21 Settembre , 2025
Pina De Cristofaro eletta nuova segretaria generale della Fillea Cgil di Potenza.

Di Vito Bubbico

Pina De Cristofaro è la nuova segretaria generale della Fillea Cgil di Potenza.” E’ quanto si annuncia con una nota in cui si legge “Militante Cgil dal 2000, De Cristofaro è stata eletta all’unanimità alla presenza del segretario generale Fillea Cgil nazionale, Antonio Di Franco, il segretario generale Fillea Cgil Basilicata, Angelo Vaccaro, il segretario generale Cgil Potenza, Vincenzo Esposito, e il segretario generale Cgil Basilicata, Fernando Mega. De Cristofaro subentra a Michele Palma, segretario generale uscente.” Tra gli impegni della Fillea Cgil, “la lotta al lavoro sommerso – ha detto De Cristofaro – la sicurezza nei cantieri, il rispetto dei contratti, il potenziamento e la garanzie per le medesime prestazioni a tutti i lavoratori edili che svolgono attività nel territorio lucano da parte delle casse edili, l’avanzamento delle opere pubbliche previste dal Pnrr nella nostra regione, che devono essere finanziate e cantierizzate, la promozione della piattaforma unitaria per la stipula di protocolli d’intesa con le aziende committenti e le stazioni appaltanti in Basilicata”.

