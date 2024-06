Pignola: striscione commemorativo pignola Maresciallo vittima del dovere Agatino DI MATTEO

Ieri mattina, 4 giugno 2024, alle ore 10, presso il cimitero del comune di Pignola si è svolta la cerimonia del primo anniversario di morte del Maresciallo dei Carabinieri “vittima del dovere Agatino Di Matteo decorato come medaglia di bronzo il valore dell’Arma dei Carabinieri “. L’ Istituto comprensivo di questa comunità, guidato dalla professoressa Lepore, ha voluto -come riportato in una nota- “omaggiare il Maresciallo Di Matteo facendo apporre sulla ringhiera cimiteriale uno striscione con sopra stampati tutti gli elaborati eseguiti dagli alunni che sono stati premiati il giorno 24 Maggio scorso presso la sala Elios ricevimenti in loco durante l’evento del premio legalità, alla presenza di tutte le massime autorità civili e militari come sua Eccellenza il Prefetto di Potenza dott Michele Campanaro, procuratore capo della repubblica dottor Francesco Curcio il comandante legione Carabinieri Basilicata generale Giancarlo scafuri ed altri.

Il maresciallo di Matteo Agatino è deceduto il 5 giugno del 2023(proprio nella giorno in cui si festeggiava la festa dell’Arma) le sue spoglie riposano nel cimitero di Pignola.

Alla cerimonia questa mattina erano presenti oltre la vedova Franca Lorati e la figlia Valeria anche il genero Claudio Rosa e la nipote Margherita Rosa oltre il vice comandante dei Carabinieri della stazione di Pignola Maresciallo Pastore, il vice sindaco di pignola Cinzia Vista, il vicepreside della dell’istituto comprensivo Giovanni Cicoira e il referente per la legalità Natalina Gianmarco oltre una nutrita rappresentanza di alunni dell’istituto comprensivo che indossavano la maglietta del premio legalità raffigurante l’ immagine del Maresciallo Di Matteo .

Il giorno 7 giugno alle ore 10:00 presso il comando legione carabinieri caserma Lucania Sita a rione Santa Maria del capoluogo Lucano verrà celebrata una santa messa per il primo Anniversario di morte del maresciallo Di Matteo in forma privata.”

