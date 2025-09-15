martedì, 16 Settembre , 2025
Pignola (PZ) Trail “Lacrime & Sangue”

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Si è conclusa con un grande successo la prima edizione del Trail Lacrime & Sangue, l’ultima tappa del prestigioso trofeo Trail Al Sud. Atleti da tutto il Sud Italia si sono dati appuntamento a Pignola per una giornata di sport e natura, immersi nello scenario mozzafiato del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
La gara, organizzata dall’Asd Triathlon Basilicata con il fondamentale supporto di Regione Basilicata, Parco Nazionale, Comune di Pignola e CSAIn Basilicata, ha offerto un percorso di rara bellezza. I partecipanti hanno corso lungo i sentieri della Foresta Regionale di Fossa Cupa, godendo di un’esperienza unica tra boschi secolari e panorami incontaminati.
“Il successo di questa manifestazione dimostra la forte sinergia tra sport e territorio”, ha commentato l’organizzazione Vito Mecca. “Gli atleti hanno potuto apprezzare non solo la sfida sportiva, ma anche l’incredibile patrimonio naturalistico della Basilicata. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto: promuovere il trail running e valorizzare le bellezze del nostro Appennino.”
Il Trail “Lacrime & Sangue” ha confermato come sport e natura possano fondersi in un’unica esperienza, valorizzando il territorio lucano e rafforzando il ruolo della Basilicata come punto di riferimento per il trail running del Mezzogiorno.

Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
