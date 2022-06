Pietro Mazziotta nella giunta di presidenza nazionale Unionchimica Confapi

“Pietro Mazziotta, Presidente della Sezione Unionchimica di Confapi Matera e amministratore unico di Hydrolab Srl, azienda di Ferrandina operante nel settore dei laboratori di analisi chimiche, è stato eletto martedì nella Giunta di Presidenza di Unionchimica Confapi, la Categoria che raggruppa le imprese operanti nei settori della chimica, conciario, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica, abrasivi e prodotti affini.

Il Consiglio Nazionale di Unionchimica Confapi, riunitosi oggi a Roma, ha confermato Delio Dalola Presidente della Categoria. Nella stessa riunione è stata eletta anche la nuova Giunta di Presidenza composta da 3 donne e 3 uomini, tra cui appunto l’ing. Pietro Mazziotta.”

“Credo che la chimica oggi sia di fondamentale importanza, in quanto presente in maniera trasversale in tutte le attività imprenditoriali. Viviamo un momento particolare. Da un lato grandi opportunità da cogliere (es. PNRR), dall’altro una situazione difficile determinata prima dalla pandemia e ora da una guerra dall’esito ancora incerto. Dobbiamo, con attenzione, proteggere le nostre aziende facendo il possibile per individuare le soluzioni per il contenimento dei costi di produzione: materie prime, energia, ecc. Altrettanta attenzione deve essere data alla soddisfazione dei nostri dipendenti. Uno sforzo comune va fatto per abbattere il costo del lavoro così da favorire l’incremento di stipendi e occupazione”, ha dichiarato il Presidente Pietro Mazziotta che aggiunge:

“Oggi, la chimica, la cosmetica, il recupero delle materie plastiche, i detergenti, i fertilizzanti, i biocarburanti, ripropongono la centralità del settore che, attraverso la ricerca applicata all’innovazione dei processi di produzione industriale, rappresentano la concreta opportunità di rilancio del settore. La c.d. transizione ecologica, pilastro delle politiche comunitarie, aiuterà a implementare nuove attività in questi settori dalle grandi prospettive.

Per Confapi Matera si tratta di un risultato notevole, che testimonia il valore pregnante e il ruolo svolto dalla Territoriale materana nel sistema Confapi nazionale – unica rappresentante provinciale del Centro-Sud – e premia il lavoro svolto da oltre 40 anni a tutela degli interessi delle piccole e medie imprese.”