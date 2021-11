E’ Pietro Greco il nuovo direttore della federazione e provinciale della Coldiretti di Matera. Succede ad Aldo Mattia al quale viene rinnovato l’incarico di direttore regionale della confederazione agricola lucana e che lascia, però, l’interim della federazione materana. Greco, sposato e padre di tre figli, ha iniziato a lavorare in Coldiretti dai primi anni Ottanta. Per 16 anni segretario di zona a Mottola (Taranto) e per 3 anni responsabile di comprensorio. Nominato responsabile di patronato Epaca a Siracusa per 6 anni, di cui gli ultimi tre da vicedirettore. Nel 2008 direttore della federazione di Sassari e Olbia, in Sardegna. Successivamente viene nominato direttore a Ragusa e Siracusa, in Sicilia. Nel 2017 stesso incarico a Latina e Frosinone sino a novembre del 2019. Successivamente nominato direttore a Grosseto, prima di arrivare a Matera.

“Un dirigente di grande esperienza e professionalità, che ho potuto toccare con mano negli anni in cui è stato mio stretto collaboratore in Sardegna, Sicilia e Lazio, regioni che mi hanno onorato di svolgere il mio ruolo di direttore regionale – ha commentato il direttore della Coldiretti Basilicata, Mattia – e che siamo certi possa guidare l’organizzazione agricola provinciale con successo. I prossimi mesi saranno importanti per le tante occasioni che il mondo agricolo ci proporrà e che siamo sicuri di poter vincere assieme a tutto il gruppo dirigenziale.”

Un saluto di benvenuto a Greco e un grazie per il lavoro svolto fin qui da Mattia è stato espresso anche da Gianfranco Romano e Antonio Pessolani rispettivamente presidente provinciale e regionale della Coldiretti.