L’Opinione di Pietro Ninivaggi sui dati e sulle conseguenze del “Covid 19”

Pietro Ninivaggi , Terzogenito di una famiglia di umili origini generatesi nell’immediato periodo post II° conflitto mondiale composta da Nove Fratelli , i cui Genitori insegnavano , il concetto di solidarietà e, la distinzione fra la “ Cultura tramite frequentazione della Scuola sino alla età d’obbligo e, L’Agri-cultura per tutta la vita” . indirizzandolo inizialmente all’attività di pastorello e contadino, per poi arrivare negli anni a ricoprire importanti ruoli imprenditoriali in molteplici settori economi, Inventandosi attività e posti di lavoro e con impegno costante nell’associazionismo sociale .

Con tali insegnamenti e con le esperienze vissute: Mi compiaccio evidenziare e ribadire , che il concetto di solidarietà espressa in donazioni reali in particolari momenti di difficoltà dei soggetti più bisognosi, gratifica maggiormente il soggetto che dona rispetto al soggetto più bisognoso che riceve.

Nell’evidente difficoltà causata dalla “Pandemia da Covid 19” La mia famiglia , composta da n° 6 componenti, Marito – Moglie e quattro figli, in evidente sintonia con il concetto di “ Appartenenza al Territorio e di Sentirsi in Comunità” ha ritenuto doveroso, anteporre le esigenze dei soggetti in difficoltà economica, rispetto alle proprie aspettative reddituali, sottraendo l’importo di € 20.000,00 da ogni componente della mia famiglia, per destinare l’importo complessivo in questa fase, di € 120.000,00 in favore della Città di Altamura e della Citta di Irsina. Impegnando -pro quota- i rispettivi Enti locali ad una equa distribuzione di buoni acquisto in favore dei soggetti più bisognosi residenti nelle rispettive comunità.

Concetto di solidarietà espressa in donazioni reali, che giova sottolineare , stante le notizie di stampa, mi risulta essere fatto proprio anche da diversi benemeriti soggetti locali , ma anche a livello nazionale ove si consideri che alla data in cui scrivo risultano Donati in favore della Protezione Civile e dedicati al sostenere il Servizio Sanitario Nazionale il complessivo importo multimilionario di € 127.772.368,00.

A tal riguardo , Necessito sottolineare il mio obbligo morale e dovere di necessaria Verità, scevra da ipocrisie , senza dolermi di averla detta in quanto la Verità e sempre illuminante e coraggiosa anche se potrebbe apparire indigesta ad alcuni.

Il riferimento è al corretto utilizzo delle somme raccolte , non tanto per gli importi , dedicati a sostenere il Servizio Sanitario Nazionale , ma per gli importi raccolti dalla solidarietà dei singoli benemeriti, dedicati agli Enti Locali e Associazioni Territoriali e, soprattutto agli ulteriori e notevolissimi importi come disposti in favore dei soggetti più bisognosi dagli Organi Istituzionali , importi quest’ultimi che è bene ricordarlo gravano sul bilancio pubblico con conseguente aumento del noto “ Debito Pubblico. Istituto ripetutamente usato ed ingigantito dagli organi istituzionali preposti, previa “ Internazionalizzazione del Debito pubblico, mediante aste ad interessi competitivi “ Istituto anche diffusamente abusato in favore di singoli cittadini, ove si consideri che il “ Concetto di Comunità” . venga considerato soltanto per ricevere, dimenticandosi che il debito ancorchè in carico al Bilancio Pubblico, condiziona lo sviluppo del Paese Italia e, in ogni caso grava e dovrà essere onorato dai privati cittadini .

In tale contesto, utilizzando frasi del compianto On.le Aldo Moro, in cui auspicava “una rinascita morale politica economica e culturale della Comunità Italiana, sottolineando ai tanti, che la stagione dei diritti, non si salverà se in Italia non rinascerà un nuovo senso del Dovere” . Mi piaccio immaginare che i cittadini Italiani nel periodo post “ Pandemia Covid” 19” rinnovino un Nuovo Senso del Dovere e un maggiore senso di Comunità e responsabilità,” in particolare da parte delle tante “ cassandre asceti e nullafacenti” che preferiscono piangere miseria e “Ricevere” , piuttosto che rendersi parte attiva e gratificarsi nel “ Donare”.

A tal fine, auspico , che nella cd Fase II°, ove essa riferita alla ripresa economica delle attività sospese per effetto della “Pandemia da Covid 19” i singoli cittadini, le imprese e altri, facciano tesoro della distinzione operata dal Governo Nazionale , in ordine alle attività definite “ Indispensabili- Necessarie -Utili -e aggiungo di mio -Futili-“

A mio parere, nella cd riorganizzazione delle attività occorrerà considerare che la “Pandemia da Covid 19” -ha dimostrato la “ futilità” di tantissime attività e comportamenti , ove si consideri che fra le tante ;

-ha azzerato tantissimi reati,

-ha notevolmente diminuito la litigiosità in ambito giudiziario civile

-ha azzerato la prostituzione sulle strade

-ha azzerato gli incidenti mortali sul lavoro, fatta eccezione per gli addetti al servizio Sanitario

-ha azzerato gli incidenti stradali

-ha azzerato il Circo delle scommesse sul Calcio e sui giochi in generale

-ha azzerato il Circo delle visite mediche specialistiche private a pagamento

-ha azzerato il Circo delle Mamme che vanno in giro per parcheggiare i figli a scuola

-ha ridotto il cd Consumismo Sfrenato

-ha ridotto il consumo di idrocarburi

-ha dimezzato il prezzo per barile di Petrolio greggio dalle precedenti usd 38 alle attuali usd 14 per barile

-ha ridotto gli sprechi alimentari

-ha ridotto l’inquinamento acustico e ambientale migliorando l’ambiente e il clima

-ha ridotto il consumo di droga e di alcolici

-ha ridotto la mobilità dei tanti studenti fuori sede per scelta , con risparmi dei bilanci familiari

-ha ridotto la mobilità dei soggetti cd “ Fuga dei Cervelli” visto che sono ritornati ai luoghi di origine

Di contro la “ Pandemia da Covid 19”

– ha dimostrato la necessità e non reperibilità di soggetti con livelli di professionalità, abiurata dagli italiani

che preferiscono avvalersi delle indennità di disoccupazione e del cd Reddito di Cittadinanza.

-ha dimostrato l’esigenza di riprendere le attività produttive nazionali manufatturiere e agricole, delegate in

altri Stati, per il maggior costo di produzione in Italia , attribuibile al notevole costo del lavoro.

Ha dimostrato la scellerata decisione Comunitaria di “ Globalizzazione dei Mercati” , mediante l’abrogazione del precedente sistema Comunitario di reiquilibrio del mercato interno, al mercato estero, mediante la cd Restituzione alle Esportazioni per le produzioni esportate e il cd Montante compensativo per le produzioni importate. Introducendo nel sistema comunitario la limitazione alle produzioni agricole introdotta con i Reg. CEE 1765/92 del Consiglio, del Reg. CEE 1766/92 del 30/06/1992, nonché l’introduzione nel sistema Comunitario dei noti “Accordi-Unilaterali- Accordi Bilaterali-Accordi di Unione Doganale “ di commercio preferenziale in esenzione di dazi doganali ex Reg CEE 2913/92. Disciplinato dai Reg CE n° 732/2008- modificato dal Reg CE 1236/2009 con l’introduzione del sistema SPG suddiviso in tre regimi.

Misure compensative che furono istituite con il Reg CEE 3665/87 e successivamente abrogate ,innescando una recessione economica accentuatasi dall’anno 2007. Misure Compensative per il reiquilibrio dei Mercati che sarebbe auspicabile reintrodurre con urgenza onde riprendere le attività dismesse, che favorirebbero la ripresa produttiva del paese Italia.

Infine la mia opinione sui dati delle Fornite dalla Protezione Civile, raffrontati alle precedenti e più note Pandemie . Mentre scrivo , siamo in piena Pandemia del cd” Corona Virus”, scientificamente chiamato “ Covid 19” partito nell’Ottobre 2019 ancora una volta dalla Cina. Purtroppo Il malefico Virus, dalla zona di origine Cinese, si è propagato , per grazia di tanti scellerati e imbecilli , dapprima nella vicina Corea e nel Giappone, e poi alla data odierna in 172 Stati nel Mondo, interessando tutte le aree geografiche del Pianeta.

Stante le notizie di Stampa , In Italia “il Virus Covid 19” arriva tramite la Germania per grazia di alcuni soggetti, che irresponsabilmente, hanno determinato la diffusione dapprima in Italia Settentrionale , per poi diffondersi grazie alla “ Democratica mobilità di tanti irresponsabili i ”, in tutta la Penisola italiana, rendendo L’Italia il terzo paese più infettato dal” Virus Covid 19” .

Per sfatare le tante Idiozie e Imbecillità che girano sui cd Social, su coloro che hanno generato e diffuso l’attuale “ Pandemia Mondiale da Covid 19”, mi pregio porre in evidenza, le precedenti Pandemie :

1) 1340/1347 la Cd “Peste Nera” , diffusasi tramite la Siria e la Turchia, giunge in Grecia e nella Penisola Balcanica, Arriva in Italia nel 1347 i primi casi si verificano in Sicilia e poi in Genova, dall’Italia passa in Svizzera e poi nel resto di Europa, sono stati stimati circa 20.000.000 di morti

2) 1918/1919 la Cd “ Spagnola” partita da tre luoghi diversi, da Brest in Francia, da Boston nel Massachusetts (Usa) da Freetown in Sierra Leone , colpiva maggiormente i soggetti fra i 20/40 anni, sono stati stimati circa 50.000.000 di decessi, fra cui dai 350.000, ai 500.000. circa in Italia

3) 1957/1960 la Cd “Influenza Asiatica” partita dalla Cina si diffuse prima negli Stati Uniti e poi in Europa, colpiva maggiormente i soggetti già affetti da malattie croniche, risultano deceduti circa 1.100.000

4) 1968/1969 la Cd “Influenza di Hong Kong” da cui si diffuse nel sud Est Asiatico e negli Stati Uniti, sono stati stimati il decesso di 1. 000.000 di soggetti .

5) 1972 la Cd “ Influenza Spaziale “ generata dallo stesso virus di Hong Kong , si ripresento in Italia, causando circa 20.000. decessi per mortalità attribuibile a polmonite e influenza associabile alla Influenza di Hong Kong

6) 1973 il cd ( Colera ) il primo caso viene scoperto a Torre del Greco , originatosi da militi e crostacei marini mal conservati, da cui si sviluppo il Virus del Colera per poi diffondersi nella Regione Campania, per poi estendersi nelle Regioni Puglia e Sardegna, creando grande allarmismi e ricoveri di massa, il Virus del Colera era già conosciuto e si disponeva del vaccino, che venne iniettato in forma volontaria e si fermo l’epidemia . nelle Regioni colpite ci furono 277 soggetti infettati, di cui 24 deceduti.

7) 1977 la cd “ Influenza Russa” partita dal Nord Est della Cina, , un virus uguale al ceppo di Hong Kong, per il quale era stato scoperto il Vaccino, che evito decessi, difatti i soggetti infettati risultavano quelli che non si erano sottoposti al Vaccino e non possedevano adeguanti difese immunitarie.

8) Marzo 1986 il cd “Vino al Metanolo”, non può definirsi epidemia, bensì di una adulterazione alimentare nella fattispecie di Vino, che causo n° 23 decessi, di soggetti comunque già abbondantemente debilitati dall’uso smisurato di bevande alcoliche

9) Soggetti Colpiti dal Virus Covid 19 alla data del 17/04/2020 n° 172.434

Soggetti deceduti attribuiti alle difficolta Respiratorie generate da Covid 19 n° 22.745

A mio modesto parere , sul numero dei decessi verificatesi nell’arco di circa 3 mesi dell’anno 2020, attribuiti alle difficoltà respiratorie generati dal” Virus Covid 19” , necessita un successivo raffronto con i dati dei decessi avvenuti negli anni precedenti, in cui risultano n° 16.229 decessi per malattie respiratorie nell’anno 2018 e n° 15.189 decessi per malattie respiratorie nell’anno 2019. Fatto letto e sottoscritto in Altamura il 17/04/2020

Un cittadino responsabile

Pietro Ninivaggi