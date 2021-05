E’ Pietro Bitonti il neo presidente dell’organizzazione di produttori olivicoli Assoprol Basilicata . L’elezione è avvenuta a Matera nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci dell’organizzazione. La riunione è stata presieduta dal presidente uscente Piergiorgio Quarto alla presenza del presidente della federazione provinciale di Coldiretti Matera, Gianfranco Romano, e del vice direttore della stessa, Salvatore Galeandro. Nel corso dell’assemblea, Romano ha sottolineato l’importanza strategica del settore olio e la particolare considerazione che la Coldiretti di Basilicata riserva ai temi del comparto olivicolo oleario. Il presidente uscente Quarto ha evidenziato le nuove sfide che attendono il settore olio lucano, l’importanza strategica della divulgazione della cultura del buon olio, la necessità di fare tesoro dei preziosi risultati ottenuti in questi anni dall’Assoprol Basilicata. Il nuovo Consiglio direttivo dell’organizzazione di produttori olivicoli è composta oltre che dal presidente Bitonti e dal vice Quarto, anche dai produttori Domenico Spanó, Guido Lavecchia, Donato Montanarella, Antonio Racioppi e Angelo Quinto. “Sono onorato di ricoprire questo ruolo – ha commentato Bitonti – ed esprimo sincera gratitudine nei confronti del presidente Quarto per il lavoro svolto in questi anni. Gli obiettivi da perseguire, dettati anche dall’esperienza sinora maturata presso il Consorzio olivicolo italiano Unaprol, mirano ad un miglioramento della filiera produttiva in termini di qualità delle produzioni, di tutela del patrimonio olivicolo locale, di evoluzione commerciale anche attraverso il fondamentale volano della Igp olio lucano. Sono certo che il lavoro sinergico dell’intero Consiglio direttivo – ha aggiunto – agevolerá sui territori una più ampia presa di coscienza del valore delle produzioni olivicolo olearie regionali”. Bitonti, dal 2018 presidente della sezione Coldiretti di Ferrandina e vice presidente della Federazione provinciale di Matera, nei mesi scorsi è stato eletto nel consiglio nazionale dell’Unaprol, il Consorzio olivicolo italiano. Quarantadue anni, laureato in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” , da subito è stato coinvolto nella gestione dell’azienda olivicola di famiglia che conduce personalmente a partire dal 2013. Nel 2014 è entrato a far parte del consiglio direttivo di Assoprol Basilicata e l’anno successivo ha istituito il museo multimediale “In Viaggio in Basilicata” connesso all’azienda, la cui produzione è stata convertita in regime colturale biologico.