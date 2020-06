Tenere la schiena dritta e dire le cose come stanno, a servizio della collettività, a qualcuno non piace e per i giornalisti che lavorano con serietà e rispetto della deontologia è inevitabile essere oggetto di ingiurie, minacce, avvertimenti. E’ capitato domenica pomeriggio a Matera al collega Piero Quarto, redattore del Quotidiano del Sud, trovare sul parabrezza della sua Opel corsa viola (come la Fiorentina sua squadra del cuore) un biglietto dal tono esplicito ”Ti aspettiamo al cimitero”. Scherzi di cattivo gusto? Ma non era un invito per una preghiera ai propri cari e nemmeno un avvertimento per aver parcheggiato male l’auto a ridosso della propria abitazione, ma un messaggio esplicito a non insistere troppo su questo o quell’argomento. Quale? Piero è collega riflessivo. Ogni giorno si guarda intorno, ascolta, verifica e poi sceglie di approfondire come è giusto che sia per aiutare a capire e a far capire cosa non va. Diritto a informare e a fare fino in fondo il proprio dovere. Piero Quarto ha denunciato l’episodio alla Polizia di Stato, che porterà avanti le indagini. Naturalmente un’occhiata ai servizi pubblicati da Piero : dalla politica all’urbansitica, dalla quarantena del virus a corona alla situazione dei cimiteri e via elencando. Il diritto alla informazione e di critica vanno difesi, perchè presupposto per mantenere libertà e democrazia, nonostante le pressioni autoritarie e di insofferenza verso i giornalisti che vediamo in vari Paesi, compreso il nostro. Si vogliono le mani libere e nessun controllo, con i tentativi ricorrenti delle leggi bavaglio. Occorre far prevalere,piuttosto, moderazione, correttezza,verità, deontologia e trasparenza. Dalla parte di Piero e dalla corretta informazione anche da giornalemio.it. Lui, intanto, è tornato in redazione con la serietà e l’umiltà professionale di sempre.

GLI ATTESTATI DI SOLIDARIETA’

DA CAMBIAMO BASILICATA

Comunicato stampa

“Piena solidarietà al giornalista materano Piero Quarto, redattore de “Il Quotidiano del sud” per il vile atto intimidatorio che ha subìto. Al contempo ferma condanna per gli autori del gesto, che siamo certi non riusciranno a smorzare l’entusiasmo e le capacità professionali che Quarto ha dimostrato da vent’anni a questa parte di possedere. Siamo al suo fianco e mai lo lasceremo solo in questa vicenda che deve riguardare tutti coloro i quali hanno a cuore la nostra città di Matera”.

Lo comunicano congiuntamente in una nota il coordinatore provinciale di Idea-Cambiamo, Francesco Pantone e il componente nazionale dell’esecutivo, Nicola Benedetto.

IL SINDACO DI MATERA

Dichiarazione del Sindaco di Matera sull’atto intimidatorio nei confronti del giornalista Piero Quarto

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, esprime ferma condanna per il messaggio intimidatorio recapitato al giornalista Piero Quarto a cui esprime la piena e totale solidarietà.

“Non c’è spazio in questa città – ha detto il Sindaco – per chi adotta comportamenti delinquenziali che sono contrari ai valori che animano Matera da sempre. Si può esprimere dissenso rispetto ai temi oggetto di un dibattito pubblico in forme civili e nel rispetto delle persone e del lavoro che esse svolgono. Mi auguro che si possa fare subito chiarezza su questo episodio e che i responsabili di questo atto possano essere quanto prima individuati”.

NOTA FDI: i consiglieri regionali Giovanni Vizziello e comunale Augusto Toto

Intimidazione al giornalista Piero Quarto, la solidarietà di Vizziello e Toto(FdI)

“La nostra più totale vicinanza e solidarietà al giornalista Piero Quarto per il vile e disgustoso atto intimidatorio posto in essere nei suoi confronti e rappresentato da un biglietto minatorio lasciato sul parabrezza dell’auto del professionista che da anni opera nella città di Matera”

Con queste parole il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello e il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Augusto Toto hanno stigmatizzato quanto avvenuto nella giornata odierna ai danni del giornalista Piero Quarto.

“Nell’attesa che le forze dell’ordine facciano chiarezza sull’accaduto ed assicurino alla giustizia i responsabili di questo fatto increscioso” –aggiungono i due esponenti di Fratelli d’Italia- “siamo certi che Piero Quarto non si lascerà affatto impressionare dal vile episodio, né tanto meno spaventare, proseguendo, con costanza e dedizione, il significativo lavoro di informazione e comunicazione al servizio della nostra comunità”.

“La libera manifestazione del proprio pensiero è una delle forme più elevate della convivenza civile”- concludono Vizziello e Toto-“ e, come tale, non può essere in alcun modo influenzata e coartata, perché senza libertà di stampa viene meno la democrazia e il diritto dei cittadini ad essere informati su fatti ed eventi che riguardano il nostro vivere quotidiano.”