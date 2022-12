Piero De Filippo rieletto segretario provinciale del Nidil Cgil (Nuove identità di lavoro) Matera

Il Congresso della Nidil Cgil (Nuove identità di lavoro) della provincia di Matera, svoltosi il giorno 12 dicembre 2022, ha rieletto all’unanimità il segretario generale Piero De Filippo.” E’ quanto si apprende da un comunicato stampa in cui si specifica che: “All’Assemblea congressuale ha partecipato il rappresentante nazionale Giuseppe Cillis che insieme ai 10 membri della direzione della categoria hanno confermato la fiducia politica augurando un ulteriore mandato di buon lavoro.

Il Nidil rappresenta una categoria importante perché si occupa della tutela dei lavoratori atipici e precari impegnati in tutti i settori lavorativi. Si tratta di lavoratori con contratto di somministrazione, parasubordinato (collaborazione), con rapporto di lavoro autonomo e i disoccupati.”

De Filippo, nel suo breve intervento a margine della rielezione, ha detto: “Ringrazio i lavoratori e la Camera del Lavoro per la fiducia offertami. Tanto mi rende emozionato e orgoglioso per questo incarico. Il Nidil (Nuove identità di lavoro) identifica bene la contemporaneità di questa categoria, che rappresenta i lavoratori più emblematici dell’economia attuale: i precari. Una categoria trasversale ai vari settori produttivi, con un carattere fortemente confederale, che spesso per i lavoratori rappresenta la porta d’ingresso nel sindacato. Oggi è fondamentale ribadire il diritto al lavoro, ma al lavoro dignitoso e stabile. Per questo mi continuerò ad impegnare nel dare voce a chi non ce l’ha. A tutti quei lavoratori che non hanno rappresentanza e che pensano di non poterla nemmeno avere. I lavoratori con contratti precari e atipici. Dar loro voce significherà ascoltare le loro istanze e saperli rappresentare in vista di una vera e propria stabilizzazione”.