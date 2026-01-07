mercoledì, 7 Gennaio , 2026
Cronaca

Piergiorgio Quarto (FdI): Una legge regionale sull’editoria e sulla comunicazione pubblica per rafforzare la qualità dell’informazione

Anna Giammetta
Anna Giammetta
Screenshot

«Il confronto aperto in questi giorni sul futuro dell’editoria in Basilicata rappresenta un’occasione importante per avviare una riflessione seria e strutturata sul ruolo dell’informazione, del lavoro giornalistico e della comunicazione pubblica. Un confronto che, come Fratelli d’Italia, riteniamo debba essere sviluppato in modo diretto e costruttivo con il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha da sempre dimostrato sensibilità e apertura verso queste tematiche».
Lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, intervenendo sul tema della redigenda legge regionale sull’editoria.
«Una legge regionale – prosegue Quarto – non può limitarsi al sostegno economico del comparto, ma deve puntare con decisione sulla qualità dell’informazione, sulla valorizzazione dei professionisti del giornalismo e sulla creazione di condizioni che favoriscano occupazione stabile, contrastando precarietà, fuga dei cervelli e impoverimento culturale dei territori».
Secondo il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il perimetro della riflessione va esteso anche alla comunicazione e all’informazione pubblica, oggi centrali nel rapporto tra istituzioni e cittadini.
«È auspicabile – sottolinea Quarto – che la Regione Basilicata, nell’ambito della nuova legge sull’editoria, eserciti un ruolo di indirizzo e di stimolo nei confronti dell’intero sistema pubblico regionale: enti subregionali, società partecipate e Comuni. In particolare, va affrontato in modo organico il tema dell’applicazione della legge 150 del 2000, che disciplina uffici stampa e comunicazione pubblica, ma che, in assenza dei decreti attuativi, viene applicata in modo disomogeneo e spesso insufficiente».
«Rafforzare gli uffici stampa pubblici, affidarli a professionisti qualificati e riconoscerne il ruolo strategico – aggiunge – significa migliorare la qualità dell’informazione istituzionale, garantire trasparenza amministrativa e tutelare il diritto dei cittadini a essere informati in modo corretto e completo».
«Fratelli d’Italia – conclude Quarto – guarda con attenzione e rispetto al mondo dell’informazione lucana, ai giornalisti, agli editori e ai professionisti della comunicazione. La politica ha il dovere di accompagnare questo percorso, ascoltando le proposte e costruendo un quadro normativo moderno, capace di rafforzare il giornalismo di qualità e la credibilità delle istituzioni».

Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
