Pier Tancredi De-Coll’ “Opere 2022_2025”: in esposizione le sue opere nello Spazio dell’Angelo

Il prossimo 3 maggio 2025 alle ore 18.00, presso lo Spazio dell’Angelo a Matera (via Sant’Angelo 68, nel cuore del Sasso Caveoso), si inaugura la mostra personale di Pier Tancredi De-Coll’, “Opere 2022/2025”. L’esposizione sarà visitabile fino al 3 giugno, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con ingresso libero.

La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Matera e con il sostegno di Caruso Servizi Assicurativi S.r.l., propone una selezione di opere recenti dell’artista torinese: un percorso pittorico che coniuga forza cromatica, profondità spaziale e un’intensa componente emotiva. Alla serata inaugurale interverranno, oltre all’artista, Attilio Caruso e Nicola Filazzola, autore del testo critico che accompagna la mostra.

Le opere in mostra – tra cui Joyfull time, Atlaantideo figures, Colloqui misteriosi – rivelano l’inconfondibile cifra stilistica di De-Coll’, in bilico tra espressionismo e visione barocca, dove l’equilibrio tra sogno e concretezza genera una narrazione pittorica di forte impatto. Le sue figure, gli interni, le nature morte non sono semplici soggetti ma elementi strutturali che dialogano con lo spazio in cui si collocano, in una composizione che richiama la grande tradizione italiana da Giotto a Morandi.

Come osserva Nicola Filazzola nel testo critico, “Pier Tancredi unisce magia e realtà, catarsi e allegria… la sua è una pittura che rimanda al Barocco, figlia di un’arte che affonda nella percezione acuta del reale le radici della sua immaginazione”.

Biografia dell’artista

Pier Tancredi De-Coll’, nato a Torino nel 1959, è un artista di formazione espressionista con un’attività che spazia dal disegno alla pittura, passando per l’illustrazione e la grafica editoriale. Dopo gli esordi come vignettista per i quotidiani Stampa Sera e La Stampa (oltre 1.000 pubblicazioni tra il 1982 e il 1995), si è dedicato allo studio della pittura presso lo studio del maestro Serafino Geninetti.

Nel 1986 ha collaborato con lo scrittore Federico Audisio di Somma alla pubblicazione del libro Femmes, Donne Elettriche, illustrato da De-Coll’ e introdotto da Gianni Versace. Il percorso artistico di quegli anni è stato oggetto del volume Pura Pittura (Gli Ori, 2017), curato dalla Presidente dell’Accademia Albertina Paola Gribaudo.

Nel 2018 la Città di Arezzo gli ha dedicato un’importante mostra antologica presso la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, a cura di Liletta Fornasari. Le sue opere sono state selezionate per prestigiosi premi tra cui il Premio Sulmona, dove nel 2022 ha ricevuto una Menzione d’Onore dalla giuria presieduta da Vittorio Sgarbi.

Attualmente è membro della Consulta dell’Accademia Italiana D’Arte e Letteratura, e un suo lavoro è esposto permanentemente al Vittoriale degli Italiani nell’ambito della mostra D’Annunzio e la Cina. Partecipa alla corrente romana dell’Effettismo, fondata da Francesca Romana Fragale, e collabora con numerose gallerie in Italia.

Informazioni utili

Dove: Spazio dell’Angelo, Via Sant’Angelo 68 – Matera (Sasso Caveoso)

Aperta al pubblico dal 3 maggio al 3 giugno 2025

Orari di apertura: tutti i giorni, 10.00–13.00 | 16.00–19.00

Inaugurazione: Sabato 3 maggio, ore 18.00

Interventi: Pier Tancredi De-Coll’, Attilio Caruso, Nicola Filazzola