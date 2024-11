Piccoli difensori dell’ambiente dell’IC Pascoli di Matera in marcia per la sostenibilità

Mission della scuola non è solo trasmettere il necessario sapere ma a forgiare i cittadini del domani dotandoli in primis di senso critico anche attraverso la partecipazione attiva a momenti che occorre non vengano trasformati in una inutile routine. Ed è a questo spirito che l’IC Pascoli di Matera sembra aver interpretato la Giornata nazionale dell’albero 2024, organizzando una “marcia per la sostenibilità” dei suoi alunni più piccoli. Infatti da una nota si apprende che “Partecipazione, animazione, attività di continuità sul tema della sostenibilità e della difesa delle nostre città dalla crisi climatica.” sono stati i contenuti di “Una giornata insieme, per tutti e sei i plessi dell’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera, per parlare di natura, di rispetto per l’ambiente, di futuro.” La scuola, guidata da questo anno scolastico dalla Dirigente Scolastica Caterina Policaro si legge ancora nel comunicato “ha voluto solennemente celebrare la Giornata nazionale degli alberi che cade il 21 novembre con messaggi volti a promuovere la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento oltre che la valorizzazione degli alberi, attraverso un piccolo corteo delle classi prime del primo grado, che ha toccato i diversi plessi, accompagnato dai docenti, e rendendo visibili i messaggi della giornata dell’albero anche alla cittadinanza materana. Con una marcia itinerante, infatti, tra i plessi di scuola dell’infanzia e primaria Nitti, Moro, Lucrezio, i ragazzi e le ragazze della Pascoli si sono cimentati a raccontare in tanti modi e con tanti linguaggi, l’importanza di questa manifestazione all’insegna della sostenibilità. Tra cartelloni e coreografie, piccole recite, poesie e slogan i nostri alunni e le nostre alunne di tutte le età, in continuità, hanno partecipato a un momento collettivo dedicato agli alberi, elemento indispensabile nell’ecosistema per garantire il ciclo della vita, la sopravvivenza delle specie, l’equilibrio climatico, la qualità dell’aria e tanto altro.”

“La Pascoli non poteva mancare l’appuntamento educativo e formativo – afferma la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – per creare sensibilizzazione su questi temi ad ogni livello. Nei vari plessi, dotati tutti di giardino esterno, abbiamo simbolicamente effettuato anche la piantumazione di alberelli donati dai Carabinieri Forestali e da privati. Piccole piante di cui le classi dovranno avere cura nel tempo. Ringrazio tutti i docenti che hanno contribuito, con le classi del I grado, della primaria e dell’infanzia, alla riuscita di una manifestazione che ha mobilitato alla rappresentazione e alla riflessione oltre 500 alunni ed alunne.”