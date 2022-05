Piccioni e deiezioni. In salute…anche in Ospedale.

Problema vecchio. Ormai ventennale con i simpatici ma invadenti piccioni che sono di casa al Madonna delle Grazie. Si è provato con reti, dissuasori. Ma la loro presenza con le deiezioni incrostate e con il guano, che veicola, molti agenti patogeni , resta un problema irrisolto. Un ornitologo aveva proposto 15 anni fa alla Dirigenza della Asl 4, quando il ‘’Madonna delle Grazie’’ funzionava e serviva cittadini e una utenza comprensoriale, di realizzare una colombaia a un centinaio di metri di distanza per consentire ai ‘’piccioni’’ di stazionare. Non se ne fece nulla per motivi organizzativi e il problema ‘’sanitario’’ e di ‘’decoro’’ è rimasto. Sull’argomento torna Antonio Serravezza colpito da una situazione della quale non se ne viene a capo, anche perché il Madonna delle Grazie sta attraversando una stagione di involuzione e di scarso entusiasmo nel volersi ripiegare su una questione che non è nella priorità dei problemi dell’ospedale. La struttura sanitaria, del resto è grande, e i metodi naturali e non adoperati qua e là (girandole, ciotoline di pepe e cannella, sostanze repellenti, dissuasori e via elencando) forse vanno bene per un balcone,magari come quelli della sede della Asm che vivono lo stesso problema. Ma ormai fanno parte del paesaggio. Bisognerebbe cogliere due ‘’piccioni’ con una fava.



Le riflessioni sulle ali di Serravezza

Perché ci sono tanti piccioni all’interno dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera? Quando andate a far visita ai vostri malati affacciatevi tra i tunnel sospesi tra un reparto e l’altro e vi accorgerete che si è creato l’habitat naturale dei piccioni che si sono adattati facilmente alla struttura simile al loro ambiente naturale, infatti i volatili amano sostare negli anfratti delle costruzioni, sui cornicioni. Certo è che vedere stormi di colombi svolazzare tra gli edifici dell’ospedale o placidamente appollaiati sui cornicioni delle finestre che cozza con il reale problema di ordine igienico e sanitario di cui sono inconsciamente responsabili questi volatili. Gli escrementi dei piccioni, da anni, accatastati uno sugli altri deteriorano i materiali di costruzione. Ma oltre ad arrecare danni alle strutture i materiali fecali depositati stanno compromettendo le condizioni igieniche dell’ospedale specialmente ora che andiamo verso la stagione con temperature calde. Gli escrementi dei piccioni essiccandosi, si polverizza e vengono rilasciati nell’ambiente gli agenti patogeni in esso contenuti che si trasmettono facilmente all’uomo per inalazione. Quindi attenzione ad aprire le finestre per arieggiare i corridoi e le stanze dei malati perché senza contatto diretto il guano polverizzato, anche senza contatto diretto, viene trasportato dal vento o risucchiato dai condizionatori d’aria. Purtroppo questi graziosi uccelli sono un pericolo e un gran problema per il nostro ospedale di Matera e se il problema non viene tempestivamente risolto, può diventare motivo di preoccupazione per le malattie che possono portare. L’ospedale è un luogo in cui l’igiene perfetta è un imperativo che, invece è diventato bersaglio del guano essiccato dai piccioni morti e in decomposizione sui cornicioni minacciando il diffondersi di malattie. Chi ha il dovere di intervenire lo faccia con celerità perché stà arrivando un’estate torrida pensando anche ad un sistema migliore per allontanare questi pennuti.