L’episodio accaduto al borgo Picciano A ( a rieccoci) è di sabato scorso e fa riflettere sulla necessità di monitorare alcuni impianti della pubblicazione illuminazione, che mostrano i segni del tempo. La ruggine ha fatto crollare un palo (rimosso) e le foto mostrano danno e rischio per la incolumità di persone e mezzi. E meno male, ci hanno raccontato i residenti, che il palo non abbia colpito qualcuno in transito. Ma ci è mancato poco che accadesse. Il palo va sostituito, certamente, con una installazione a norma che eviti la corrosione del tempo. Serve, comunque, controllare gli altri pali trattandosi di aree periferiche dove l’occhio degli Enti Locali ci arriva, spesso, dopo che si verificano danni o carenze di vario tipo. Del resto la situazione dei borghi, a cominciare da Picciano A, è arcinota. Riguardano servizi e sicurezza, come segnalato dal nostro blog a Comune e Provincia. Alcuni problemi sono stati affrontati, altri sono rimasti al palo… Si provveda. E come ripete un antico adagio ”prevenire è meglio che curare”. Si evita di spendere risorse aggiuntive (quando ci sono) e che si faccia male qualcuno.